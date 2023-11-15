Menu
The Lazarus Project 2022 - 2023, season 2
Season 2
The Lazarus Project
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
15 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 52 minutes
Series rating
7.1
Rate
13
votes
7.3
IMDb
The Lazarus Project List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
15 November 2023
Episode 2
Season 2
Episode 2
15 November 2023
Episode 3
Season 2
Episode 3
15 November 2023
Episode 4
Season 2
Episode 4
15 November 2023
Episode 5
Season 2
Episode 5
15 November 2023
Episode 6
Season 2
Episode 6
15 November 2023
Episode 7
Season 2
Episode 7
15 November 2023
Episode 8
Season 2
Episode 8
15 November 2023
TV series release schedule
