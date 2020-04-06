Menu
Season premiere 6 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Суд Крисси» в кресло настоящего мирового судьи садится светская львица, топ-модель и популярная телеведущая Крисси Тайген. Девушка пробует себя в роли вершителя судеб, ведь все происходящее в зале суда целиком и полностью зависит от ее решения. Правда, юридического образования у Крисси нет, зато есть искреннее стремление помогать людям и обостренное чувство справедливости. Перед ней предстают мелкие правонарушители, разводящиеся пары и другие колоритные персонажи. Красавица выслушивает всех участников процесса и выносит вердикт – решение, которое не подлежит обжалованию, как решение реального судьи.

C-Rap Music
Season 1 Episode 1
6 April 2020
Situation-Ship Status
Season 1 Episode 2
6 April 2020
100% That Case
Season 1 Episode 3
6 April 2020
That's a Rap
Season 1 Episode 4
7 April 2020
Sister Dissed Her
Season 1 Episode 5
7 April 2020
The Pillow Case
Season 1 Episode 6
8 April 2020
Cat-Astrophe
Season 1 Episode 7
9 April 2020
It's Car-plicated
Season 1 Episode 8
10 April 2020
Mood Swings
Season 1 Episode 9
13 April 2020
Something's Phishy
Season 1 Episode 10
14 April 2020
Best Friend to Ex-Friend
Season 1 Episode 11
15 April 2020
Financially Car-plicated
Season 1 Episode 12
16 April 2020
