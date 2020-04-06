В 1 сезоне сериала «Суд Крисси» в кресло настоящего мирового судьи садится светская львица, топ-модель и популярная телеведущая Крисси Тайген. Девушка пробует себя в роли вершителя судеб, ведь все происходящее в зале суда целиком и полностью зависит от ее решения. Правда, юридического образования у Крисси нет, зато есть искреннее стремление помогать людям и обостренное чувство справедливости. Перед ней предстают мелкие правонарушители, разводящиеся пары и другие колоритные персонажи. Красавица выслушивает всех участников процесса и выносит вердикт – решение, которое не подлежит обжалованию, как решение реального судьи.