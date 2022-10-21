Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chrissy's Court 2020 - 2022, season 3

Chrissy's Court season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Chrissy's Court Seasons Season 3
Chrissy's Court
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 10 minutes
"Chrissy's Court" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Суд Крисси» история Крисси Тейген продолжается. Она вновь властвует в качестве «судьи». Мама Крисси стала «судебным приставом», а Пеппер Тай поддерживает порядок во время слушаний. Напомним, в предыдущих сезонах ей пришлось разбираться с исковым требованием арендатор, который хотел получить компенсацию за дорогой счет за сантехнику. Также Крисси пыталась быть объективна к делу Кортни, которая сломала стол на вечеринке, позволив Дамиану на горьком опыте убедиться, что стол его бабушки не «защищен от тверка». В новом сезоне Крисси ждет множество новых судебных разбирательств

Series rating

2.9
Rate 11 votes
3 IMDb

Chrissy's Court List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
TBA
Season 3 Episode 1
21 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more