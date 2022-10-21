В 3 сезоне сериала «Суд Крисси» история Крисси Тейген продолжается. Она вновь властвует в качестве «судьи». Мама Крисси стала «судебным приставом», а Пеппер Тай поддерживает порядок во время слушаний. Напомним, в предыдущих сезонах ей пришлось разбираться с исковым требованием арендатор, который хотел получить компенсацию за дорогой счет за сантехнику. Также Крисси пыталась быть объективна к делу Кортни, которая сломала стол на вечеринке, позволив Дамиану на горьком опыте убедиться, что стол его бабушки не «защищен от тверка». В новом сезоне Крисси ждет множество новых судебных разбирательств