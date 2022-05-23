Menu
Prehistoric Planet 2022 - 2025 season 1

Prehistoric Planet season 1 poster
Prehistoric Planet
Season premiere 23 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 30 minutes
"Prehistoric Planet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доисторическая планета» под торжественную мелодию от композитора Ханса Циммера действие переносится на 66 миллионов лет назад, в тот временной период, когда планету населяли необыкновенные существа — динозавры. В рамках проекта представлены новейшие открытия в сфере палеонтологии. Благодаря инновационным технологиям, создателям удалось воссоздать доисторический мир в мельчайших подробностях. У зрителей появилась уникальная возможность узнать, как жили удивительные животные до появления на Земле цивилизации. Закадровый текст читает знаменитый британский натуралист Дэвид Аттенборо.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"Prehistoric Planet" season 1 list of episodes.

Coasts
Season 1 Episode 1
23 May 2022
Deserts
Season 1 Episode 2
24 May 2022
Freshwater
Season 1 Episode 3
25 May 2022
Ice Worlds
Season 1 Episode 4
26 May 2022
Forests
Season 1 Episode 5
27 May 2022
