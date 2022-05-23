В 1 сезоне сериала «Доисторическая планета» под торжественную мелодию от композитора Ханса Циммера действие переносится на 66 миллионов лет назад, в тот временной период, когда планету населяли необыкновенные существа — динозавры. В рамках проекта представлены новейшие открытия в сфере палеонтологии. Благодаря инновационным технологиям, создателям удалось воссоздать доисторический мир в мельчайших подробностях. У зрителей появилась уникальная возможность узнать, как жили удивительные животные до появления на Земле цивилизации. Закадровый текст читает знаменитый британский натуралист Дэвид Аттенборо.