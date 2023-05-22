Во 2 сезоне сериала «Доисторическая планета» продолжается увлекательное и опасное путешествие по миру, который существовал на Земле за много миллионов лет до нашей эры. Величественные динозавры и другие необычные существа бродят по зеленым землям, плавают в морях и летают в небесах. Создатели сериала оживляют на экране внешний вид, повадки и условия жизни самых известных динозавров, скелеты которых хранятся в величайших музеях мира. Знаете ли вы, как боролась за жизнь детеныша беременная туарангизавриха? Как привлекали внимание самок птерозавры? Или как двигался по болотам восьмитонный дейнохейрус?