Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Prehistoric Planet 2022 - 2025 season 2

Prehistoric Planet season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Prehistoric Planet Seasons Season 2
Prehistoric Planet
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 30 minutes
"Prehistoric Planet" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доисторическая планета» продолжается увлекательное и опасное путешествие по миру, который существовал на Земле за много миллионов лет до нашей эры. Величественные динозавры и другие необычные существа бродят по зеленым землям, плавают в морях и летают в небесах. Создатели сериала оживляют на экране внешний вид, повадки и условия жизни самых известных динозавров, скелеты которых хранятся в величайших музеях мира. Знаете ли вы, как боролась за жизнь детеныша беременная туарангизавриха? Как привлекали внимание самок птерозавры? Или как двигался по болотам восьмитонный дейнохейрус?

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"Prehistoric Planet" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Islands
Season 2 Episode 1
22 May 2023
Badlands
Season 2 Episode 2
23 May 2023
Swamps
Season 2 Episode 3
24 May 2023
Oceans
Season 2 Episode 4
25 May 2023
North America
Season 2 Episode 5
26 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more