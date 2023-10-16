Menu
Bednyy oligarh 2022, season 2

Bednyy oligarh season 2 poster
Бедный олигарх 16+
Title Сезон 2
Season premiere 16 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
"Bednyy oligarh" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Бедный олигарх» разорившемуся нефтяному магнату Виктору придется столкнуться с новыми испытаниями. Казалось бы, основная проблема позади, и новая жизнь начинает даже нравиться вчерашнему миллиардеру. Но не так-то просто стать простым честным гражданином, когда в прошлом ты ворочал неограниченными ресурсами и чужими судьбами. Внимание любимой женщины теперь приходится заслуживать большим трудом, а вот бывшие коллеги и кредиторы, наоборот, не спускают с Вити глаз. К счастью, рядом с ним, несмотря на все перипетии, остается хотя бы один верный человек – камердинер и друг Адам.

Series rating

7.2
Rate 37 votes
7.1 IMDb

Bednyy oligarh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
16 October 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
16 October 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
16 October 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
17 October 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
17 October 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
17 October 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
18 October 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
18 October 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
18 October 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
19 October 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
19 October 2023
Серия 12
Season 2 Episode 12
19 October 2023
