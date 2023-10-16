Во 2-м сезоне сериала «Бедный олигарх» разорившемуся нефтяному магнату Виктору придется столкнуться с новыми испытаниями. Казалось бы, основная проблема позади, и новая жизнь начинает даже нравиться вчерашнему миллиардеру. Но не так-то просто стать простым честным гражданином, когда в прошлом ты ворочал неограниченными ресурсами и чужими судьбами. Внимание любимой женщины теперь приходится заслуживать большим трудом, а вот бывшие коллеги и кредиторы, наоборот, не спускают с Вити глаз. К счастью, рядом с ним, несмотря на все перипетии, остается хотя бы один верный человек – камердинер и друг Адам.