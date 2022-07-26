Menu
Bednyy oligarh 2022, season 1

Бедный олигарх 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Бедный олигарх» действие разворачивается в современной России, в одном из известных коттеджных поселков для богатых людей под Москвой. В центре сюжета оказывается некогда успешный бизнесмен и «решала» из 90-х годов, который уже много лет ведет безбедное существование, ни в чем не нуждаясь и пожиная плоды достижений минувших лет. Однако ситуация в мире и в стране резко меняется неожиданно для главного героя. Чтобы остаться на плаву, ему придется заново научиться зарабатывать деньги и отстаивать свои права. Столкновение олигарха с суровой российской реальностью порождает множество смешных и нелепых ситуаций.

7.2
Rate 37 votes
7.1 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 August 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 August 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 August 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 August 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 August 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 August 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 August 2022
