В 1 сезоне сериала «Особняк Розы» события разворачиваются в доме, в котором полным ходом идет капитальный ремонт. Одна из его обитательниц – молодая девушка по имени Джина – работает в отеле «Особняк Розы» и пытается раскрыть тайну исчезновения своей сестры. Несмотря на то что девушки всю жизнь не ладили и завидовали друг другу, между ними все же сохранились глубокие родственные связи, заставляющие Джину идти на риск ради жизни сестры. Однако ее словам не верит никто, кроме детектива по уголовным делам Минсу. Мужчина решает помочь героине узнать правду. Но у них на пути встают таинственные недоброжелатели.