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Rose Mansion season 1 watch online

Rose Mansion season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rose Mansion Seasons Season 1
Rose Mansion 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Rose Mansion" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Особняк Розы» события разворачиваются в доме, в котором полным ходом идет капитальный ремонт. Одна из его обитательниц – молодая девушка по имени Джина – работает в отеле «Особняк Розы» и пытается раскрыть тайну исчезновения своей сестры. Несмотря на то что девушки всю жизнь не ладили и завидовали друг другу, между ними все же сохранились глубокие родственные связи, заставляющие Джину идти на риск ради жизни сестры. Однако ее словам не верит никто, кроме детектива по уголовным делам Минсу. Мужчина решает помочь героине узнать правду. Но у них на пути встают таинственные недоброжелатели.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Rose Mansion" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 May 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 May 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 May 2022
TV series release schedule
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