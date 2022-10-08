Menu
Welcome to Demon-School, Iruma-kun 2019 - 2023, season 3

Welcome to Demon-School, Iruma-kun season 3 poster
Welcome to Demon-School, Iruma-kun Season 3
Mairimashita! Iruma-kun
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Welcome to Demon-School, Iruma-kun" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» приключения Ирумы в потустороннем царстве продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в Академии, директором которой является могущественный демон и по совместительству дедушка главного героя. Напомним, в предыдущем сезоне дед Ирумы устроил приветственную вечеринку для своего обожаемого приемного внука. Ирума пригласил всех своих друзей. Вскоре мероприятие превратилось в игровое шоу. Кроме того, под воздействием магического заклинания Аликреда Ирума прошел свой порочный круг и превратился в воплощение зла. Он решил сменить класс.

Series rating

7.2
Rate 14 votes
7.6 IMDb

Welcome to Demon-School, Iruma-kun List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
The Misfit Class's New Term
Season 3 Episode 1
8 October 2022
Master Bachiko
Season 3 Episode 2
15 October 2022
Iruma's True Feelings
Season 3 Episode 3
22 October 2022
The Signal That the Harvest Festival Has Begun
Season 3 Episode 4
29 October 2022
Cunning Demons
Season 3 Episode 5
5 November 2022
Devilishly Pure
Season 3 Episode 6
12 November 2022
Clara's Toy Box / A Night Filled with Screams
Season 3 Episode 7
19 November 2022
Can We Make 100 Friends? / The Students I'm Proud Of
Season 3 Episode 8
26 November 2022
The Dorodoro Brothers'Provocation
Season 3 Episode 9
3 December 2022
The Iruma I Know
Season 3 Episode 10
10 December 2022
Toto the Genie
Season 3 Episode 11
17 December 2022
Wish Upon Your Bow
Season 3 Episode 12
24 December 2022
My Very Own Magic
Season 3 Episode 13
7 January 2023
Lead's Distress
Season 3 Episode 14
14 January 2023
The True Worth of the Archer
Season 3 Episode 15
21 January 2023
The End of the Harvest Festival
Season 3 Episode 16
28 January 2023
Season 3 Episode 17
4 February 2023
Welcome Back
Season 3 Episode 18
11 February 2023
The Instructors'Banquet
Season 3 Episode 19
18 February 2023
Bad Company / Heartfelt Cooking Class
Season 3 Episode 20
25 February 2023
Words for My Friends
Season 3 Episode 21
4 March 2023
