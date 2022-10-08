В 3 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» приключения Ирумы в потустороннем царстве продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в Академии, директором которой является могущественный демон и по совместительству дедушка главного героя. Напомним, в предыдущем сезоне дед Ирумы устроил приветственную вечеринку для своего обожаемого приемного внука. Ирума пригласил всех своих друзей. Вскоре мероприятие превратилось в игровое шоу. Кроме того, под воздействием магического заклинания Аликреда Ирума прошел свой порочный круг и превратился в воплощение зла. Он решил сменить класс.