Welcome to Demon-School, Iruma-kun 2019, season 1

Season premiere 5 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» в центре событий оказывается милый скромный мальчишка по имени Ирума Судзуки. Каким-то образом он попал в лапы к могущественному демону Салливану и стал его внуком. Новоявленный дед души не чает в своем приемном внуке. Он принимает мальчика в свою академию демонов. Но Ирума — человек, и чтобы выжить в таких условиях, ему приходится прятать свою истинную сущность от остальных школьников. Это оказывается делом не из простых. Кроме того, в потустороннем мире застенчивого мальчика ожидает еще множество испытаний. Но именно они помогут ему понять, кто он есть на самом деле.

7.2
Rate 14 votes
7.6 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Iruma-kun from Demon School
Season 1 Episode 1
5 October 2019
Familiars Summoned
Season 1 Episode 2
12 October 2019
Iruma and Clara, Demon Friends
Season 1 Episode 3
19 October 2019
The Misfit Class
Season 1 Episode 4
26 October 2019
The One Who Wants to Be Demon King
Season 1 Episode 5
2 November 2019
Ameri's Theory
Season 1 Episode 6
9 November 2019
First Love Memories
Season 1 Episode 7
16 November 2019
Head Over Heels for Clara
Season 1 Episode 8
23 November 2019
Iruma's Decision and Hard Work
Season 1 Episode 9
30 November 2019
Fierce Battle, Execution Cannonball
Season 1 Episode 10
7 December 2019
Together With Familiars / The Battler's Challenge
Season 1 Episode 11
14 December 2019
The Rookie Hunt
Season 1 Episode 12
21 December 2019
The Magical Apparatus Battler / The Thirteen's Dinner
Season 1 Episode 13
28 December 2019
The Battler's Presentation
Season 1 Episode 14
4 January 2020
Kiriwo's Secret Room
Season 1 Episode 15
11 January 2020
Party Eve
Season 1 Episode 16
18 January 2020
Run Iruma, to Kiriwo!
Season 1 Episode 17
25 January 2020
What I Want More Than Anything
Season 1 Episode 18
1 February 2020
I Want to Pick Everything Up / Family Time
Season 1 Episode 19
8 February 2020
Glorious Award / Treatment of Humans
Season 1 Episode 20
15 February 2020
Dem-dol Kuromu-chan!
Season 1 Episode 21
22 February 2020
Sparkling Shock
Season 1 Episode 22
29 February 2020
You Fit Right In Now, Iruma-kun
Season 1 Episode 23
7 March 2020
