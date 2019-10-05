В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» в центре событий оказывается милый скромный мальчишка по имени Ирума Судзуки. Каким-то образом он попал в лапы к могущественному демону Салливану и стал его внуком. Новоявленный дед души не чает в своем приемном внуке. Он принимает мальчика в свою академию демонов. Но Ирума — человек, и чтобы выжить в таких условиях, ему приходится прятать свою истинную сущность от остальных школьников. Это оказывается делом не из простых. Кроме того, в потустороннем мире застенчивого мальчика ожидает еще множество испытаний. Но именно они помогут ему понять, кто он есть на самом деле.