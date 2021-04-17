Menu
Welcome to Demon-School, Iruma-kun 2019, season 2

Welcome to Demon-School, Iruma-kun season 2 poster
Mairimashita! Iruma-kun
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Welcome to Demon-School, Iruma-kun" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» кольцо Ирумы приобрело новую форму. Глава студенческого совета Академии для демонов встревожен. Кто-то сумел сделать так, чтобы изменить личность Амери. Обычно она ведет себя строго и отличается уверенностью в себе, но теперь неожиданно стала скромной и пугливой. Члены студенческого совета не могут скрыть этот факт и не знают, как справиться с непривычной для них ситуацией. Тем временем грядут очередные выборы президента студенческого совета. Финальная битва разворачивается между Амери и Ронове. Амери все еще находится под воздействием магического заклинания.

Series rating

7.2
Rate 14 votes
7.6 IMDb

Welcome to Demon-School, Iruma-kun List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
The Secret of the Ring
Season 2 Episode 1
17 April 2021
Amelie's Decision
Season 2 Episode 2
24 April 2021
A Lovely Demoness
Season 2 Episode 3
1 May 2021
The Student Council President's Gaze
Season 2 Episode 4
8 May 2021
Invite Your Friends
Season 2 Episode 5
15 May 2021
Royal One
Season 2 Episode 6
22 May 2021
The Teachers at Babyls
Season 2 Episode 7
29 May 2021
The Miracle of Some Fools
Season 2 Episode 8
5 June 2021
Studying in the Netherworld
Season 2 Episode 9
12 June 2021
Balam's Lesson
Season 2 Episode 10
19 June 2021
The End-of-Terminus / Girl Talk
Season 2 Episode 11
26 June 2021
The Home Visit of Kalego Teacher
Season 2 Episode 12
3 July 2021
Walter Park
Season 2 Episode 13
10 July 2021
Everyone's Playmate
Season 2 Episode 14
17 July 2021
Demon Beast Raid
Season 2 Episode 15
24 July 2021
What is the Name of this Feeling
Season 2 Episode 16
31 July 2021
The Ultimate Halberd
Season 2 Episode 17
7 August 2021
My Desire
Season 2 Episode 18
14 August 2021
Clara's House
Season 2 Episode 19
21 August 2021
Dream Date
Season 2 Episode 20
4 September 2021
The One Who Rules Over the Netherworld
Season 2 Episode 21
11 September 2021
