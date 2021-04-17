Во 2 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» кольцо Ирумы приобрело новую форму. Глава студенческого совета Академии для демонов встревожен. Кто-то сумел сделать так, чтобы изменить личность Амери. Обычно она ведет себя строго и отличается уверенностью в себе, но теперь неожиданно стала скромной и пугливой. Члены студенческого совета не могут скрыть этот факт и не знают, как справиться с непривычной для них ситуацией. Тем временем грядут очередные выборы президента студенческого совета. Финальная битва разворачивается между Амери и Ронове. Амери все еще находится под воздействием магического заклинания.