I Am 2019, season 3

I Am season 3 poster
Season premiere 8 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 47 minutes
В 3 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова окажутся три женщины с непростой судьбой. Каждую из них волнуют проблемы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, идентичностью, а также расширением женских прав и возможностей. Напомним, в предыдущих сезонах парикмахер Никола, слушая увлекательные истории из жизни своих клиентов, чувствует, что живет очень скучно. Кирсти разрывается между работой и воспитанием двух дочерей, а также смертельно устает от неадекватного поведения мужа. А Ханна, которая торопится на свое первое свидание, неожиданно сталкивается с давлением со стороны матери.

7.0
13 votes
7.2 IMDb

I Am Ruth
Season 3 Episode 1
8 December 2022
