В 3 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова окажутся три женщины с непростой судьбой. Каждую из них волнуют проблемы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, идентичностью, а также расширением женских прав и возможностей. Напомним, в предыдущих сезонах парикмахер Никола, слушая увлекательные истории из жизни своих клиентов, чувствует, что живет очень скучно. Кирсти разрывается между работой и воспитанием двух дочерей, а также смертельно устает от неадекватного поведения мужа. А Ханна, которая торопится на свое первое свидание, неожиданно сталкивается с давлением со стороны матери.