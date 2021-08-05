Во 2 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова оказываются три героини, столкнувшиеся с глубокими и болезненными эмоциональными переживаниями. Жизнь Виктории внешне кажется абсолютно благополучной. Она удачно вышла замуж, состоялась в профессии и живет в прекрасном доме. Однако за ширмой иллюзорного счастья женщина ведет собственную борьбу. Даниэль очень хочет встретить настоящую любовь, но ей надоело ждать. Она знакомится с Майклом во время фотосессии на работе. Мария готовится встретить шестидесятилетие. Пока родные поздравляют ее, женщина терзается вопросом – все ли она успела в жизни?