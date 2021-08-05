Menu
I Am 2019, season 2

Season premiere 5 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 21 minutes
"I Am" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Я существую» в центре событий снова оказываются три героини, столкнувшиеся с глубокими и болезненными эмоциональными переживаниями. Жизнь Виктории внешне кажется абсолютно благополучной. Она удачно вышла замуж, состоялась в профессии и живет в прекрасном доме. Однако за ширмой иллюзорного счастья женщина ведет собственную борьбу. Даниэль очень хочет встретить настоящую любовь, но ей надоело ждать. Она знакомится с Майклом во время фотосессии на работе. Мария готовится встретить шестидесятилетие. Пока родные поздравляют ее, женщина терзается вопросом – все ли она успела в жизни?

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

I Am List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
I Am Victoria
Season 2 Episode 1
5 August 2021
I Am Danielle
Season 2 Episode 2
5 August 2021
I Am Maria
Season 2 Episode 3
5 August 2021
