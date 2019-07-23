В 1 сезоне сериала «Я существую» парикмахер Никола хочет встретить идеального мужчину, однако она застряла в отношениях со своим партнером Адамом. Их роман стал для нее весьма обременительным. Мать-одиночка Кирсти сталкивается с большими финансовыми проблемами. Она не может расплатиться с долгами. Сосед предлагает ей помочь, но вскоре выясняется, что он не тот, кем кажется. Кирсти вынуждена принять отчаянное решение. Ханна, женщина лет тридцати пяти, оказывается на перепутье. Ей тоже предстоит сделать непростой выбор. Ханна сталкивается с кризисом устремлений и идентичности.