I Am 2019, season 1

Season premiere 23 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 21 minutes
В 1 сезоне сериала «Я существую» парикмахер Никола хочет встретить идеального мужчину, однако она застряла в отношениях со своим партнером Адамом. Их роман стал для нее весьма обременительным. Мать-одиночка Кирсти сталкивается с большими финансовыми проблемами. Она не может расплатиться с долгами. Сосед предлагает ей помочь, но вскоре выясняется, что он не тот, кем кажется. Кирсти вынуждена принять отчаянное решение. Ханна, женщина лет тридцати пяти, оказывается на перепутье. Ей тоже предстоит сделать непростой выбор. Ханна сталкивается с кризисом устремлений и идентичности.

7.0
7.2 IMDb

I Am Nicola
Season 1 Episode 1
23 July 2019
I Am Kirsty
Season 1 Episode 2
30 July 2019
I Am Hannah
Season 1 Episode 3
6 August 2019
