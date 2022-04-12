В 3 сезоне сериала «Краун Лэйк» история школьницы Элеоноры Чамберс, которая учится в знаменитой школе для девочек Академии Краун-Лейк, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне атмосфера между школьницами накалилась до предела. Лола бросила вызов товарищу из борцовской команды, Джош поспорила с Ником о его «услугах», а Нелли попыталась защитить Хлою от безжалостных издевательств со стороны Тиффани. Когда тайна Тиффани стала известна всем, Нелли превратилась в самую популярную девочку в школе. Тем временем Хлоя сталкивается со своими внутренними демонами, пытаясь разобраться в своих чувствах к Лоле.