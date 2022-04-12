Menu
Crown Lake 2019 - 2022, season 3

Crown Lake season 3 poster
Crown Lake
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 36 minutes
"Crown Lake" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Краун Лэйк» история школьницы Элеоноры Чамберс, которая учится в знаменитой школе для девочек Академии Краун-Лейк, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне атмосфера между школьницами накалилась до предела. Лола бросила вызов товарищу из борцовской команды, Джош поспорила с Ником о его «услугах», а Нелли попыталась защитить Хлою от безжалостных издевательств со стороны Тиффани. Когда тайна Тиффани стала известна всем, Нелли превратилась в самую популярную девочку в школе. Тем временем Хлоя сталкивается со своими внутренними демонами, пытаясь разобраться в своих чувствах к Лоле.

Series rating

5.8
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Crown Lake List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Heather Is Back
Season 3 Episode 1
12 April 2022
Secret's Out
Season 3 Episode 2
19 April 2022
Season 3 Episode 3
26 April 2022
The Past Comes Knocking
Season 3 Episode 4
3 May 2022
Rumor Has It
Season 3 Episode 5
10 May 2022
Take Back The Narrative
Season 3 Episode 6
17 May 2022
Riddle Me This
Season 3 Episode 7
24 May 2022
The End Is The Beginning
Season 3 Episode 8
31 May 2022
