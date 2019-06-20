В 1 сезоне сериала «Краун Лэйк» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Элеонора Чамберс. Для нее получение образования в знаменитой Академии Краун-Лейк – это возможность выбиться в люди и достичь успеха в будущем. Однако вписаться в жизнь частной школы для девочек оказывается нелегко. Нелли хочет быть заметной среди сверстников. Для этого она ищет человека, который на первых порах будет для нее проводником в этом непривычном мире. И вскоре у нее появляется такой друг. Элеонора пока даже не догадывается, сколько увлекательных приключений ждет ее в новой среде.