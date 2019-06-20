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Crown Lake 2019, season 1

Crown Lake season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Crown Lake Seasons Season 1
Crown Lake
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 36 minutes
"Crown Lake" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Краун Лэйк» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Элеонора Чамберс. Для нее получение образования в знаменитой Академии Краун-Лейк – это возможность выбиться в люди и достичь успеха в будущем. Однако вписаться в жизнь частной школы для девочек оказывается нелегко. Нелли хочет быть заметной среди сверстников. Для этого она ищет человека, который на первых порах будет для нее проводником в этом непривычном мире. И вскоре у нее появляется такой друг. Элеонора пока даже не догадывается, сколько увлекательных приключений ждет ее в новой среде.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Crown Lake List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Don't Tell
Season 1 Episode 1
20 June 2019
Tattle Wall
Season 1 Episode 2
27 June 2019
The Escape
Season 1 Episode 3
4 July 2019
Girl's Rule
Season 1 Episode 4
11 July 2019
Birdsong
Season 1 Episode 5
18 July 2019
Revenge
Season 1 Episode 6
25 July 2019
Who is Heather?
Season 1 Episode 7
1 August 2019
We All Wear Masks
Season 1 Episode 8
8 August 2019
TV series release schedule
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