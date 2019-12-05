Во 2 сезоне сериала «Краун Лэйк» приключения школьницы Элеоноры Чамберс в легендарной Академии Краун-Лейк продолжаются. В учебном заведении наступает очередной семестр, а это означает, что Нелли столкнется с новыми вызовами. Насчет некоторых из них главная героиня полна сомнений. Тем временем Хлоя оказывает помощь Лоле, после того как ее «тайна» становится известна всем ученицам, появившись на стене сплетен. Нелли и Люси придумывают способ, который позволит им сбросить Тиффани с престола. Лола провоцирует борцовскую команду, а Джош делится своими тревогами относительно «лекарств» Ника.