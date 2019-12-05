Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Crown Lake 2019, season 2

Crown Lake season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Crown Lake Seasons Season 2
Crown Lake
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 36 minutes
"Crown Lake" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Краун Лэйк» приключения школьницы Элеоноры Чамберс в легендарной Академии Краун-Лейк продолжаются. В учебном заведении наступает очередной семестр, а это означает, что Нелли столкнется с новыми вызовами. Насчет некоторых из них главная героиня полна сомнений. Тем временем Хлоя оказывает помощь Лоле, после того как ее «тайна» становится известна всем ученицам, появившись на стене сплетен. Нелли и Люси придумывают способ, который позволит им сбросить Тиффани с престола. Лола провоцирует борцовскую команду, а Джош делится своими тревогами относительно «лекарств» Ника.

Series rating

5.8
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Crown Lake List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Haunting
Season 2 Episode 1
5 December 2019
Programming 101
Season 2 Episode 2
12 December 2019
Takedown
Season 2 Episode 3
19 December 2019
Who We Become
Season 2 Episode 4
26 December 2019
New Queen
Season 2 Episode 5
9 January 2020
The Crypt
Season 2 Episode 6
16 January 2020
Midterms
Season 2 Episode 7
23 January 2020
The Key
Season 2 Episode 8
30 January 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more