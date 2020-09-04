В 11 сезоне шоу «Вечерний Ургант» можно увидеть спортсмена Костю Цзю, комедийного артиста Алексея Маклакова, поп-исполнительницу Светлану Лободу, начинающих, но талантливых актеров Юру Борисова и Александра Горчилина, а также других российских селебрити. Остались в передаче и многие любимые рубрики, такие как «Китай-город» и «Голос улиц». В программу также вошел новогодний концерт «Ciao, 2020!», стилизованный под вечеринку в стиле итальянского диско. В нем приняли участие популярные российские музыканты, давшие второе дыхание давно забытым хитам.