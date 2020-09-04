Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vecherniy Urgant (2012), season 11

Vecherniy Urgant season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Vecherniy Urgant Seasons Season 11

Вечерний Ургант 16+
Title Сезон 11
Season premiere 4 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 174
Runtime 72 hours 30 minutes
"Vecherniy Urgant" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Вечерний Ургант» можно увидеть спортсмена Костю Цзю, комедийного артиста Алексея Маклакова, поп-исполнительницу Светлану Лободу, начинающих, но талантливых актеров Юру Борисова и Александра Горчилина, а также других российских селебрити. Остались в передаче и многие любимые рубрики, такие как «Китай-город» и «Голос улиц». В программу также вошел новогодний концерт «Ciao, 2020!», стилизованный под вечеринку в стиле итальянского диско. В нем приняли участие популярные российские музыканты, давшие второе дыхание давно забытым хитам.

TV Show rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb
"Vecherniy Urgant" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Выпуск 1337 — Алена Михайлова, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Антон Лапенко и Петр Ян
Season 11 Episode 1
4 September 2020
Выпуск 1338 — Юрий Колокольников
Season 11 Episode 2
7 September 2020
Выпуск 1339 — Ингеборга Дапкунайте
Season 11 Episode 3
8 September 2020
Выпуск 1340 — Евгений Романцов, Любовь Казарновская и Александр Олешко
Season 11 Episode 4
9 September 2020
Выпуск 1341 — Шура
Season 11 Episode 5
10 September 2020
Выпуск 1342 — Филипп Киркоров и Dava, Niletto и Rauf & Faik
Season 11 Episode 6
11 September 2020
Выпуск 1343 — Сергей Пускепалис
Season 11 Episode 7
14 September 2020
Выпуск 1344 — Сергей Минаев
Season 11 Episode 8
15 September 2020
Выпуск 1345 — MARUV, Мария Шумакова и Александр Кузнецов
Season 11 Episode 9
16 September 2020
Выпуск 1346 — Tesla Boy
Season 11 Episode 10
17 September 2020
Выпуск 1347 — Юлия Снигирь и Никита Ефремов, Анна Седокова и Янис Тимма
Season 11 Episode 11
18 September 2020
Выпуск 1348 — Ирина Пегова
Season 11 Episode 12
21 September 2020
Выпуск 1349 — Виктория Исакова и Евгений Писарев
Season 11 Episode 13
22 September 2020
Выпуск 1350 — Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Season 11 Episode 14
23 September 2020
Выпуск 1351 — Александр Самойленко
Season 11 Episode 15
24 September 2020
Выпуск 1352 — Валерий Сюткин, Стася Милославская и Александр Петров
Season 11 Episode 16
25 September 2020
Выпуск 1353 — Михаил Пореченков
Season 11 Episode 17
28 September 2020
Выпуск 1354 — Марина Александрова
Season 11 Episode 18
29 September 2020
Выпуск 1355 — Никита Тарасов и Дмитрий Назаров
Season 11 Episode 19
30 September 2020
Выпуск 1356 — Niletto
Season 11 Episode 20
1 October 2020
Выпуск 1357 — Монеточка, Алина Загитова и Алексей Ягудин
Season 11 Episode 21
2 October 2020
Выпуск 1358 — Надежда Бабкина и Кирилл Бледный
Season 11 Episode 22
5 October 2020
Выпуск 1359 — Иванушки International
Season 11 Episode 23
6 October 2020
Выпуск 1360 — Юрий Стоянов, группа On-The-Go
Season 11 Episode 24
7 October 2020
Выпуск 1361 — Михаил Шуфутинский, Зоя Яровицына и Ирина Мягкова
Season 11 Episode 25
8 October 2020
Выпуск 1362 — Гарик Харламов, Надежда Михалкова и Максим Маринин
Season 11 Episode 26
9 October 2020
Выпуск 1363 — Елена Исинбаева
Season 11 Episode 27
12 October 2020
Выпуск 1364 — Светлана Ходченкова и Иван Колесников
Season 11 Episode 28
13 October 2020
Выпуск 1365 — Андрей Смоляков
Season 11 Episode 29
14 October 2020
Выпуск 1366 — Филипп Плейн, Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский
Season 11 Episode 30
15 October 2020
Выпуск 1367 — Александр Паль, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев
Season 11 Episode 31
16 October 2020
Выпуск 1368 — Риналь Мухаметов
Season 11 Episode 32
19 October 2020
Выпуск 1369 — Павел Деревянко и Андрей Рублёв
Season 11 Episode 33
20 October 2020
Выпуск 1370 — Илья Соболев, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин
Season 11 Episode 34
21 October 2020
Выпуск 1371 — Татьяна Волосожар и Евгений Пронин
Season 11 Episode 35
22 October 2020
Выпуск 1372 — Дмитрий Дюжев и ЛСП
Season 11 Episode 36
23 October 2020
Выпуск 1373 — Александр Розенбаум
Season 11 Episode 37
26 October 2020
Выпуск 1374 — Евгений Дятлов и Татьяна Гартман
Season 11 Episode 38
27 October 2020
Выпуск 1375 — Максим Матвеев и Владимир Мишуков
Season 11 Episode 39
28 October 2020
Выпуск 1376 — Екатерина Боброва и Влад Соколовский
Season 11 Episode 40
29 October 2020
Выпуск 1377 — Леонид Якубович и Даня Милохин
Season 11 Episode 41
30 October 2020
Выпуск 1378 — Александра Ревенко и Семен Серзин
Season 11 Episode 42
3 November 2020
Выпуск 1379 — Агата Муцениеце, Игорь Угольников и Даниил Спиваковский
Season 11 Episode 43
4 November 2020
Выпуск 1380 — Николай Цискаридзе, Анастасия Стоцкая и мюзикл «Шахматы»
Season 11 Episode 44
5 November 2020
Выпуск 1381 — Оксана Домнина и Вольфганг Черни
Season 11 Episode 45
6 November 2020
Выпуск 1382 — Паулина Андреева и Константин Меладзе
Season 11 Episode 46
7 November 2020
Выпуск 1383 — Евгений Цыганов, рок-группа «Аффинаж»
Season 11 Episode 47
10 November 2020
Выпуск 1384 — Антон Хабаров и Олег Матыцин
Season 11 Episode 48
11 November 2020
Выпуск 1385 — Валентина Мазунина и Лина Миримская
Season 11 Episode 49
12 November 2020
Выпуск 1386 — Игорь Верник и Эльбрус Нигматуллин
Season 11 Episode 50
13 November 2020
Выпуск 1387 — Юрий Музыченко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров
Season 11 Episode 51
14 November 2020
Выпуск 1388 — Катерина Шпица и Вадик Королев
Season 11 Episode 52
17 November 2020
Выпуск 1389 — Пол Смит, Полина Максимова и Евгений Романцов
Season 11 Episode 53
18 November 2020
Выпуск 1390 — Аглая Тарасова и Данила Якушев
Season 11 Episode 54
20 November 2020
Выпуск 1391 — Баста
Season 11 Episode 55
21 November 2020
Выпуск 1392 — Алиса Гребенщикова, Евгений Маргулис и ST
Season 11 Episode 56
24 November 2020
Выпуск 1393 — Денис Шведов
Season 11 Episode 57
25 November 2020
Выпуск 1394 — Юлия Ахмедова
Season 11 Episode 58
26 November 2020
Выпуск 1395 — Яна Егорян и Стася Милославская, НЕДРЫ
Season 11 Episode 59
27 November 2020
Выпуск 1396 — Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль
Season 11 Episode 60
28 November 2020
Выпуск 1397 — Ингрид Олеринская и Илья Любимов
Season 11 Episode 61
1 December 2020
Выпуск 1398 — Агриппина Стеклова и Амбарцум Кабанян
Season 11 Episode 62
2 December 2020
Выпуск 1399 — Елена Ильиных, Влад Топалов и Глеб Калюжный
Season 11 Episode 63
3 December 2020
Выпуск 1400 — Аня Чиповская
Season 11 Episode 64
4 December 2020
Выпуск 1401 — Нюша и Wylsacom
Season 11 Episode 65
5 December 2020
Выпуск 1402 — Рома Зверь
Season 11 Episode 66
8 December 2020
Выпуск 1403 — Софья Присс, Алексей Гуськов и Федор Федотов
Season 11 Episode 67
9 December 2020
Выпуск 1404 — Елена Темникова
Season 11 Episode 68
10 December 2020
Выпуск 1405 — Сергей Безруков, Карина Андоленко и Евгений Водолазкин
Season 11 Episode 69
11 December 2020
Выпуск 1406 — Полина Гагарина, Ида Галич и Валерия Дергилева
Season 11 Episode 70
12 December 2020
Выпуск 1407 — Яна Хохлова, Вячеслав Чепурченко и Оливер Стоун
Season 11 Episode 71
15 December 2020
Выпуск 1408 — Ирина Горбачева и Ростислав Хаит
Season 11 Episode 72
16 November 2020
Выпуск 1409 — Анжелика Варум и Леонид Ярмольник
Season 11 Episode 73
17 December 2020
Выпуск 1410 — Вера Полозкова и Александр Домогаров
Season 11 Episode 74
18 December 2020
Выпуск 1411 — Ани Лорак, Зоя Бербер, Николай Наумов и Владимир Селиванов
Season 11 Episode 75
19 December 2020
Выпуск 1412 — Мария Киселева и Аида Гарифуллина
Season 11 Episode 76
21 December 2020
Выпуск 1413 — Алина Алексеева и Роман Курцын
Season 11 Episode 77
23 December 2020
Выпуск 1414 — Егор Бероев и Иван Мулин
Season 11 Episode 78
24 December 2020
Выпуск 1415 — Лариса Долина и Burito
Season 11 Episode 79
25 December 2020
Выпуск 1416 — Сергей Бурунов и Иван Усович, «Машина времени»
Season 11 Episode 80
26 December 2020
Выпуск 1417 — Ольга Кузьмина и Александр Энберт
Season 11 Episode 81
29 December 2020
Выпуск 1418 — Саша Бортич и Илья Лагутенко
Season 11 Episode 82
30 December 2020
Выпуск 1419 — Ciao, 2020!
Season 11 Episode 83
31 December 2020
Выпуск 1420 — Ольга Бузова, Константин Хабенский и Паскуале Терраччано
Season 11 Episode 84
30 January 2021
Выпуск 1421 — Анна Банщикова, Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов
Season 11 Episode 85
2 February 2021
Выпуск 1422 — Александр Горчилин и Юрий Борисов
Season 11 Episode 86
3 February 2021
Выпуск 1423 — Михаил Тройник, Николай Шрайбер, Павел Ворожцов, Владимир Чагин, Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев
Season 11 Episode 87
4 February 2021
Выпуск 1424 — Анита Цой, Евгения Медведева и Алина Загитова
Season 11 Episode 88
5 February 2021
Выпуск 1425 — Рената Литвинова и Демис Карибидис
Season 11 Episode 89
6 February 2021
Выпуск 1426 — Равшана Куркова, Монеточка и Семен Трескунов
Season 11 Episode 90
9 February 2021
Выпуск 1427 — Нонна Гришаева и Владимир Сычев
Season 11 Episode 91
10 February 2021
Выпуск 1428 — Сергей Пенкин
Season 11 Episode 92
11 February 2021
Выпуск 1429 — Максим Галкин и Сергей Светлаков
Season 11 Episode 93
13 February 2021
Выпуск 1430 — Елена Вяльбе и Михаил Галустян
Season 11 Episode 94
16 February 2021
Выпуск 1431 — МакSим и Андрей Бурковский
Season 11 Episode 95
17 February 2021
Выпуск 1432 — Николай Расторгуев и Антон Шагин
Season 11 Episode 96
18 February 2021
Выпуск 1433 — Олег Митяев
Season 11 Episode 97
19 February 2021
Выпуск 1434 — Владимир Вдовиченков
Season 11 Episode 98
20 February 2021
Выпуск 1435 — JONY, Леонид Ярмольник и Николай Фоменко
Season 11 Episode 99
21 February 2021
Выпуск 1436 — Даниил Страхов и Олег Гаркуша
Season 11 Episode 100
25 February 2021
Выпуск 1437 — Мария Ласицкене и Александр Олешко
Season 11 Episode 101
26 February 2021
Выпуск 1438 — Полина Гагарина и Жанна Бадоева
Season 11 Episode 102
27 February 2021
Выпуск 1439 — Митя Фомин
Season 11 Episode 103
2 March 2021
Выпуск 1440 — Владимир Пресняков, Uma2rman
Season 11 Episode 104
3 March 2021
Выпуск 1441 — Роман Мадянов и Александр Метелкин
Season 11 Episode 105
4 March 2021
Выпуск 1442 — Наталья Еприкян, Надежда Сысоева и Мария Кравченко
Season 11 Episode 106
5 March 2021
Выпуск 1443 — Лолита, Мария Аронова и Сергей Бурунов.
Season 11 Episode 107
6 March 2021
Выпуск 1444 — Александр Яценко
Season 11 Episode 108
10 March 2021
Выпуск 1445 — Manizha, Евгений Гришковец и Алексей Агранович
Season 11 Episode 109
11 March 2021
Выпуск 1446 — Доминик Джокер и SLAVA MARLOW
Season 11 Episode 110
12 March 2021
Выпуск 1447 — Светлана Лобода и Слава Комиссаренко
Season 11 Episode 111
13 March 2021
Выпуск 1448 — Александр Балуев
Season 11 Episode 112
15 March 2021
Выпуск 1449 — Ефим Шифрин и Илья Найшуллер
Season 11 Episode 113
16 March 2021
Выпуск 1450 — Imanbek, Виктор Добронравов и Леонид Басов
Season 11 Episode 114
17 March 2021
Выпуск 1451 — Zivert и Макс Барских
Season 11 Episode 115
18 March 2021
Выпуск 1452 — Вера Брежнева и Дмитрий Нагиев
Season 11 Episode 116
19 March 2021
Выпуск 1453 — Елена Новикова, Александр Незлобин и Александр Шоуа
Season 11 Episode 117
22 March 2021
Выпуск 1454 — Софья Эрнст и Юрий Чурсин
Season 11 Episode 118
23 March 2021
Выпуск 1455 — Максим Аверин и Леонид Агутин
Season 11 Episode 119
26 March 2021
Выпуск 1456 — Александр Панайотов
Season 11 Episode 120
29 March 2021
Выпуск 1457 — Александр Горбатов и Антон Лядов
Season 11 Episode 121
30 March 2021
Выпуск 1458 — Сергей Маковецкий
Season 11 Episode 122
31 March 2021
Выпуск 1459 — Алексей Маклаков и Тихон Жизневский
Season 11 Episode 123
1 April 2021
Выпуск 1460 — Анна Щербакова и Никита Михалков
Season 11 Episode 124
2 April 2021
Выпуск 1461 — Наталия Антонова, Вячеслав Разбегаев и Александр Большунов
Season 11 Episode 125
5 April 2021
Выпуск 1462 — Мот
Season 11 Episode 126
6 April 2021
Выпуск 1463 — Лукерья Ильяшенко и Михаил Башкатов
Season 11 Episode 127
7 April 2021
Выпуск 1464 — Юлия Пересильд
Season 11 Episode 128
8 April 2021
Выпуск 1465 — Егор Крид и Евгений Чебатков
Season 11 Episode 129
9 April 2021
Выпуск 1466 — Дмитрий Рогозин
Season 11 Episode 130
12 April 2021
Выпуск 1467 — Дарья Мельникова, Клавдия Коршунова и Александр Петров, Гречка
Season 11 Episode 131
13 April 2021
Выпуск 1468 — Валерия Ланская, Тимур Каргинов и Андрей Коняев.
Season 11 Episode 132
14 April 2021
Выпуск 1469 — Луиш Фигу, Данила Козловский и Александр Роднянский
Season 11 Episode 133
15 April 2021
Выпуск 1470 — Владимир Машков и Иван Дорн
Season 11 Episode 134
16 April 2021
Выпуск 1471 — Юрий Гальцев, Наталья Водянова и Михаил Зыгарь
Season 11 Episode 135
19 April 2021
Выпуск 1472 — Костя Цзю
Season 11 Episode 136
20 April 2021
Выпуск 1473 — Елизавета Туктамышева и Emin.
Season 11 Episode 137
21 April 2021
Выпуск 1474 — Джонни Депп и Петр Скворцов, Dose x Dequine
Season 11 Episode 138
22 April 2021
Выпуск 1475 — Баста, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз
Season 11 Episode 139
23 April 2021
Выпуск 1476 — Анастасия Спиридонова и Павел Прилучный
Season 11 Episode 140
26 April 2021
Выпуск 1477 — Екатерина Климова
Season 11 Episode 141
27 April 2021
Выпуск 1478 — Тимур Бекмамбетов, Ольга Медынич и Артем Ткаченко
Season 11 Episode 142
28 April 2021
Выпуск 1479 — Леонид Каневский
Season 11 Episode 143
29 April 2021
Выпуск 1480 — Александр Ревва, Филипп Киркоров
Season 11 Episode 144
30 April 2021
Выпуск 1481 — Дмитрий Дибров и группа «Кино»
Season 11 Episode 145
11 April 2021
Выпуск 1482 — Евгений Цыганов
Season 11 Episode 146
12 May 2021
Выпуск 1483 — Александр Молочников, Артем Быстров и Джоанна Стингрей
Season 11 Episode 147
13 May 2021
Выпуск 1484 — Владимир Жириновский и L'One
Season 11 Episode 148
14 May 2021
Выпуск 1485 — Владимир Кузьмин и Евгений Понасенков
Season 11 Episode 149
17 May 2021
Выпуск 1486 — Лера Кудрявцева и Леонид Слуцкий
Season 11 Episode 150
19 April 2021
Выпуск 1487 — Артем Дзюба, Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров
Season 11 Episode 151
21 May 2021
Выпуск 1488 — Manizha и Юлия Волкова
Season 11 Episode 152
24 May 2021
Выпуск 1489 — Кристина Орбакайте
Season 11 Episode 153
25 May 2021
Выпуск 1490 — Дарья Мороз, Елена Тронина и Денис Власенко
Season 11 Episode 154
26 May 2021
Выпуск 1491 — Борис Гребенщиков
Season 11 Episode 155
27 May 2021
Выпуск 1492 — Сергей Полунин, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Season 11 Episode 156
28 May 2021
Выпуск 1493 — Александр Зацепин и Сергей Минаев
Season 11 Episode 157
31 May 2021
Выпуск 1494 — Константин Богомолов и Александр Семчев
Season 11 Episode 158
1 June 2021
Выпуск 1495 — Валерия и Иосиф Пригожин
Season 11 Episode 159
2 June 2021
Выпуск 1496 — Сергей Шнуров
Season 11 Episode 160
3 June 2021
Выпуск 1497 — Ирина Пегова и Дима Билан
Season 11 Episode 161
4 June 2021
Выпуск 1498 — Глюк’оZа и Дима Масленников
Season 11 Episode 162
7 June 2021
Выпуск 1499 — Моргенштерн
Season 11 Episode 163
8 June 2021
Выпуск 1500 — Андрей Козлов
Season 11 Episode 164
9 June 2021
Выпуск 1501 — Нелли Уварова, Алексей Бородин и Денис Шведов, Самвел Гиновян
Season 11 Episode 165
10 June 2021
Выпуск 1502 — Денис Мацуев, Клава Кока и Сергей Жуков
Season 11 Episode 166
11 June 2021
Выпуск 1503 — Чулпан Хаматова
Season 11 Episode 167
15 June 2021
Выпуск 1504 — Светлана Крючкова и Игорь Золотовицкий
Season 11 Episode 168
17 June 2021
Выпуск 1505 — Григорий Лепс и Jah Khalib
Season 11 Episode 169
18 June 2021
Выпуск 1506 — Валерий Гергиев и Михаил Боярский
Season 11 Episode 170
21 June 2021
Выпуск 1507 — Юрий Шевчук
Season 11 Episode 171
22 June 2021
Выпуск 1508 — Татьяна Буланова, Тихон Жизневский, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев
Season 11 Episode 172
23 June 2021
Выпуск 1509 — Лев Додин, Александр Баширов
Season 11 Episode 173
24 June 2021
Выпуск 1510 — Анна Ковальчук и Николай Цискаридзе
Season 11 Episode 174
25 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more