В 12 сезоне шоу «Вечерний Ургант» остроумный шоумен снова подводит итоги каждого прошедшего дня и приглашает гостей к себе в студию. Среди интервьюируемых оказались актер из Британии Бенедикт Камбербэтч, Евгений Хавтан из коллектива «Браво», гимнастка Ангелина Мельникова, киноактриса Наталья Андрейченко, а также многие другие известные люди из России и остальных стран. В шоу вернулись некоторые старые рубрики, а один из выпусков был посвящен памяти покойной бабушки ведущего, артистке Нине Ургант.