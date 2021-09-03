Menu
Vecherniy Urgant (2012), season 12

Vecherniy Urgant season 12 poster
Вечерний Ургант 16+
Title Сезон 12
Season premiere 3 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 93
Runtime 38 hours 45 minutes
"Vecherniy Urgant" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Вечерний Ургант» остроумный шоумен снова подводит итоги каждого прошедшего дня и приглашает гостей к себе в студию. Среди интервьюируемых оказались актер из Британии Бенедикт Камбербэтч, Евгений Хавтан из коллектива «Браво», гимнастка Ангелина Мельникова, киноактриса Наталья Андрейченко, а также многие другие известные люди из России и остальных стран. В шоу вернулись некоторые старые рубрики, а один из выпусков был посвящен памяти покойной бабушки ведущего, артистке Нине Ургант.

TV Show rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb
"Vecherniy Urgant" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1511 — Виталина Бацарашкина, София Позднякова, Никита Нагорный, Måneskin, МакSим
Season 12 Episode 1
3 September 2021
Выпуск 1512 — Алексей Гуськов, Михаил Лихачев, Антон Шкарин, Федор Земсков и Юрий Крашенинников
Season 12 Episode 2
6 September 2021
Выпуск 1513 — Алина Алексеева, Егор Корешков, Андрей Василевский и Михаил Сергачев
Season 12 Episode 3
7 September 2021
Выпуск 1514 — Дарья Мельникова, Павел Прилучный, Михаил Иванов, Никита Карагодин и Данила Черкашин
Season 12 Episode 4
8 September 2021
Выпуск 1515 — Полина Гагарина и Евгений Миронов.
Season 12 Episode 5
10 September 2021
Выпуск 1516 — Евгений Стычкин и Павел Майков, Алексей Филимонов
Season 12 Episode 6
13 September 2021
Выпуск 1517 — Иван Дорн и Семен Серзин
Season 12 Episode 7
14 September 2021
Выпуск 1518 — Анна Нетребко
Season 12 Episode 8
15 September 2021
Выпуск 1519 — Ирина Горбачева, Антон Савлепов и Мария Ласицкене
Season 12 Episode 9
17 September 2021
Выпуск 1520 — Анна Снаткина и Никита Пресняков, Карина Андоленко
Season 12 Episode 10
20 September 2021
Выпуск 1521 — Филипп Янковский и Mary Gu
Season 12 Episode 11
21 September 2021
Выпуск 1522 — Олег Газманов
Season 12 Episode 12
22 September 2021
Выпуск 1523 — Елизавета Янковская и Владимир Мишуков
Season 12 Episode 13
23 September 2021
Выпуск 1524 — Ярослав Андреев, Даня Милохин, Аня Pokrov, Артур Бабич и Валерий Леонтьев
Season 12 Episode 14
24 September 2021
Выпуск 1525 — Лянка Грыу и Алексей Морозов.
Season 12 Episode 15
27 September 2021
Выпуск 1526 — Федор Бондарчук
Season 12 Episode 16
28 September 2021
Выпуск 1527 — Лайма Вайкуле и Михаил Асташов
Season 12 Episode 17
29 September 2021
Выпуск 1528 — Niletto
Season 12 Episode 18
30 September 2021
Выпуск 1529 — Дмитрий Дюжев и Максим Харламов
Season 12 Episode 19
1 October 2021
Выпуск 1530 — Владимир Машков, Александр Петров и Александр Кучеренко.
Season 12 Episode 20
4 October 2021
Выпуск 1531 — Леонид Агутин, Sirotkin
Season 12 Episode 21
5 October 2021
Выпуск 1532 — Лев Лещенко
Season 12 Episode 22
6 October 2021
Выпуск 1533 — Ирина Старшенбаум и Покрас Лампас
Season 12 Episode 23
7 October 2021
Выпуск 1534 — Ольга Бузова, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина и Влада Чигирева
Season 12 Episode 24
8 October 2021
Выпуск 1535 — Елена Подкаминская и Евгений Хавтан.
Season 12 Episode 25
11 October 2021
Выпуск 1536 — Александра Урсуляк и Макар Хлебников
Season 12 Episode 26
12 October 2021
Выпуск 1537 — Вячеслав Бутусов, Олег Кононенко и Олег Артемьев
Season 12 Episode 27
13 October 2021
Выпуск 1538 — Кирилл Зайцев и Иван Колесников
Season 12 Episode 28
14 October 2021
Выпуск 1539 — Бенедикт Камбербэтч и Николай Басков.
Season 12 Episode 29
15 October 2021
Выпуск 1540 — Ольга Сутулова и Сергей Карасев
Season 12 Episode 30
18 October 2021
Выпуск 1541 — Ксения Раппопорт и Григорий Добрыгин, группа Cream Soda
Season 12 Episode 31
19 October 2021
Выпуск 1542 — Настасья Кербенген и Игорь Угольников, группа Tequilajazzz
Season 12 Episode 32
20 October 2021
Выпуск 1543 — Ксения Бородина и Team Spirit
Season 12 Episode 33
21 October 2021
Выпуск 1544 — Юлия Пересильд и Клим Шипенко, Constantine & Иван Дорн
Season 12 Episode 34
22 October 2021
Выпуск 1545 — Анастасия Красовская и Александр Розенбаум
Season 12 Episode 35
25 October 2021
Выпуск 1546 — Игорь Бутман и Уинтон Марсалис, Евгений Рылов
Season 12 Episode 36
26 October 2021
Выпуск 1547 — Юрий Борисов
Season 12 Episode 37
27 October 2021
Выпуск 1548 — Ангелина Мельникова, Татьяна Лютаева и Владимир Ильин
Season 12 Episode 38
28 October 2021
Выпуск 1549 — Екатерина Варнава и Дима Билан
Season 12 Episode 39
29 October 2021
Выпуск 1550 — Агата Муцениеце и Сергей Орлов
Season 12 Episode 40
1 November 2021
Выпуск 1551 — Ирина Розанова, Manizha feat. Kirill Richter
Season 12 Episode 41
2 November 2021
Выпуск 1552 — Светлана Иванова, Катерина Гордеева и Николай Солодников
Season 12 Episode 42
3 November 2021
Выпуск 1553 — Софья Великая и Валерий Кипелов
Season 12 Episode 43
5 November 2021
Выпуск 1554 — Юлий Гусман
Season 12 Episode 44
8 November 2021
Выпуск 1555 — Юрий Колокольников
Season 12 Episode 45
9 November 2021
Выпуск 1556 — Наталья Андрейченко
Season 12 Episode 46
10 November 2021
Выпуск 1557 — Стас Намин, Ёлка
Season 12 Episode 47
11 November 2021
Выпуск 1558 — Игорь Николаев и MARUV
Season 12 Episode 48
12 November 2021
Выпуск 1559 — Валерий Меладзе
Season 12 Episode 49
15 November 2021
Выпуск 1560 — Андрей Смоляков, Сергей Галанин и группа «СерьГа»
Season 12 Episode 50
16 November 2021
Выпуск 1561 — Виктория Толстоганова
Season 12 Episode 51
17 November 2021
Выпуск 1562 — Мирослава Карпович и Вадим Галыгин, группа «СБПЧ»
Season 12 Episode 52
18 November 2021
Выпуск 1563 — Лолита и Павел Воля
Season 12 Episode 53
19 November 2021
Выпуск 1564 — Маргарита Мамун, Максим Траньков, Ольга Кравцова и Руслан Габидуллин
Season 12 Episode 54
22 November 2021
Выпуск 1565 — Леонид Барац и Ростислав Хаит
Season 12 Episode 55
23 November 2021
Выпуск 1566 — Виктор Логинов, Антоха МС
Season 12 Episode 56
24 November 2021
Выпуск 1567 — Чулпан Хаматова и Риналь Мухаметов, женская сборная России по шахматам
Season 12 Episode 57
25 November 2021
Выпуск 1568 — Вера Брежнева и Максим Галкин
Season 12 Episode 58
26 November 2021
Выпуск 1569 — Андрей Ургант
Season 12 Episode 59
29 November 2021
Выпуск 1570 — Алексей Филимонов, Сергей Рост, Антон Богданов и Сергей Кутергин
Season 12 Episode 60
30 November 2021
Выпуск 1571 — Петр Федоров
Season 12 Episode 61
2 December 2021
Выпуск 1572 — Алена Косторная, Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Александр Ревва.
Season 12 Episode 62
3 December 2021
Выпуск 1573 — Андрей Смирнов памяти Нины Ургант
Season 12 Episode 63
6 December 2021
Выпуск 1574 — Тимофей Трибунцев и Петр Буслов, Дина и Арина Аверины, Рома Зверь
Season 12 Episode 64
9 December 2021
Выпуск 1575 — Дмитрий Нагиев и Loboda
Season 12 Episode 65
10 December 2021
Выпуск 1576 — Елена Николаева и Даниил Страхов
Season 12 Episode 66
13 December 2021
Выпуск 1577 — Алина Кабаева, Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Маргарита Мамун и Евгения Канаева
Season 12 Episode 67
14 December 2021
Выпуск 1578 — Ольга Волкова и Сергей Жуков
Season 12 Episode 68
15 December 2021
Выпуск 1579 — Филипп Киркоров, Гарик Сукачев
Season 12 Episode 69
17 December 2021
Выпуск 1580 — Татьяна Навка, Евгений Кулик и Алексей Кривеня
Season 12 Episode 70
21 December 2021
Выпуск 1581 — Юлия Хлынина и Юлий Ким
Season 12 Episode 71
22 December 2021
Выпуск 1582 — Клара Новикова и Владимир Верхошинский
Season 12 Episode 72
23 December 2021
Выпуск 1583 — Евгения Медведева, Даня Милохин и Любовь Аксенова
Season 12 Episode 73
24 December 2021
Выпуск 1584 — Ирина Пегова и Наталья Рудова
Season 12 Episode 74
28 December 2021
Выпуск 1585 — Ксения и Полина Кутеповы, Кирилл Пирогов
Season 12 Episode 75
29 December 2021
Выпуск 1586 — Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Ширвиндт и Сергей Газаров
Season 12 Episode 76
30 December 2021
Выпуск 1587 — CIAO, 2021!
Season 12 Episode 77
1 January 2022
Выпуск 1588 — Ксения Собчак и Сергей Бурунов
Season 12 Episode 78
28 January 2022
Выпуск 1589 — Виктор Сухоруков
Season 12 Episode 79
31 January 2022
Выпуск 1590 — Юрий Чурсин и Анар Халилов
Season 12 Episode 80
1 February 2022
Выпуск 1591 — Мария Луговая и Артур Смольянинов
Season 12 Episode 81
2 February 2022
Выпуск 1592 — Надежда Михалкова и Антон Васильев
Season 12 Episode 82
3 February 2022
Выпуск 1593 — Светлана Ходченкова и Лев Лещенко
Season 12 Episode 83
4 February 2022
Выпуск 1594 — Никита Волков
Season 12 Episode 84
7 February 2022
Выпуск 1595 — Сергей Пенкин
Season 12 Episode 85
8 February 2022
Выпуск 1596 — Максим Леонидов, Олеся Судзиловская и Марк Богатырев
Season 12 Episode 86
9 February 2022
Выпуск 1597 — Константин Хабенский и FEDUK
Season 12 Episode 87
11 February 2022
Выпуск 1598 — Милош Бикович
Season 12 Episode 88
14 February 2022
Выпуск 1599— Андрей Мерзликин и Денис Власенко
Season 12 Episode 89
15 February 2022
Выпуск 1600 — Мария Опарина и Виктор Добронравов
Season 12 Episode 90
16 February 2022
Выпуск 1601 — Вероника Степанова, Дмитрий Белоцерковский, Павел Крайнов и Макар Запорожский
Season 12 Episode 91
17 February 2022
Выпуск 1602 — Клава Кока и Александр Робак
Season 12 Episode 92
18 February 2022
Выпуск 1603 — Николай Расторгуев
Season 12 Episode 93
21 February 2022
