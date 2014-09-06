В 5 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает принимать гостей. Ими становятся Вера Брежнева, Чулпан Хаматова, Жанна Агузарова, группа «Агата Кристи» и даже Алексей Тряпицын из фильма Кончаловского, который делится впечатлениями от актерского опыта. В проекте остались любимые рубрики и появились новые. В этом сезоне передача уделяет большое внимание выходкам Владимира Маркони: он то делает селфи с посторонними, то врывается в чужие квартиры, чтобы переключить канал на нужную программу, которой, конечно, является «Вечерний Ургант».