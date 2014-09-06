Menu
Vecherniy Urgant (2012), season 5

Vecherniy Urgant season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Vecherniy Urgant Seasons Season 5
Вечерний Ургант 16+
Title Сезон 5
Season premiere 6 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 165
Runtime 68 hours 45 minutes
"Vecherniy Urgant" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает принимать гостей. Ими становятся Вера Брежнева, Чулпан Хаматова, Жанна Агузарова, группа «Агата Кристи» и даже Алексей Тряпицын из фильма Кончаловского, который делится впечатлениями от актерского опыта. В проекте остались любимые рубрики и появились новые. В этом сезоне передача уделяет большое внимание выходкам Владимира Маркони: он то делает селфи с посторонними, то врывается в чужие квартиры, чтобы переключить канал на нужную программу, которой, конечно, является «Вечерний Ургант».

TV Show rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

"Vecherniy Urgant" season 5 list of episodes.

Выпуск 337 — Александр Ширвиндт
Season 5 Episode 1
6 September 2014
Выпуск 338 — Андрис Лиепа
Season 5 Episode 2
9 September 2014
Выпуск 339 — Сергей Соловьев
Season 5 Episode 3
10 September 2014
Выпуск 340 — Александр Ревва
Season 5 Episode 4
11 September 2014
Выпуск 341 — Катерина Шпица
Season 5 Episode 5
12 September 2014
Выпуск 342 — Люк Бессон
Season 5 Episode 6
13 September 2014
Выпуск 343 — Ирина Пегова
Season 5 Episode 7
16 September 2014
Выпуск 344 — Максим Леонидов
Season 5 Episode 8
17 September 2014
Выпуск 345 — Юлия и Владимир Меньшовы
Season 5 Episode 9
18 September 2014
Выпуск 346 — Никита Пресняков, Олег Гаркуша
Season 5 Episode 10
19 September 2014
Выпуск 347 — Пирс Броснан
Season 5 Episode 11
20 September 2014
Выпуск 348 — Виктория Толстоганова и Алёна Тойминцева
Season 5 Episode 12
23 September 2014
Выпуск 349 — Андрей Соколов
Season 5 Episode 13
24 September 2014
Выпуск 350 — Максим Аверин
Season 5 Episode 14
25 September 2014
Выпуск 351 — Алла Михеева и Максим Маринин
Season 5 Episode 15
26 September 2014
Выпуск 352 — Петр Федоров и Лиза Боярская, Billy's band
Season 5 Episode 16
27 September 2014
Выпуск 353 — Анна Щербинина и Сергей Пускепалис
Season 5 Episode 17
30 September 2014
Выпуск 354 — Юрий Куклачев
Season 5 Episode 18
1 October 2014
Выпуск 355 — Борис Эйфман, группа "Сплин"
Season 5 Episode 19
2 October 2014
Выпуск 356 — Шарль Азнавур
Season 5 Episode 20
3 October 2014
Выпуск 357 — Александр Васильев, Любовь Успенская
Season 5 Episode 21
4 October 2014
Выпуск 358 — Андрей Кончаловский
Season 5 Episode 22
7 October 2014
Выпуск 359 — Шамиль Тарпищев и Елена Дементьева, группа Centr
Season 5 Episode 23
8 October 2014
Выпуск 360 — Льюис Хэмилтон
Season 5 Episode 24
10 October 2014
Выпуск 361 — Никита Михалков
Season 5 Episode 25
11 October 2014
Выпуск 362 — Дарья Мороз
Season 5 Episode 26
14 October 2014
Выпуск 363 — Гаспар Ульель
Season 5 Episode 27
15 October 2014
Выпуск 364 — Станислав Говорухин и Екатерина Гусева
Season 5 Episode 28
17 October 2014
Выпуск 365 — Елена Малышева, группа Uma2rman
Season 5 Episode 29
17 October 2014
Выпуск 366 — Почтальон Алексей Тряпицын
Season 5 Episode 30
20 October 2014
Выпуск 367 — Ленни Кравиц
Season 5 Episode 31
21 October 2014
Выпуск 368 — Раймонд Паулс и Михаил Швыдкой
Season 5 Episode 32
23 October 2014
Выпуск 369 — Ани Лорак; Юлия Александрова и Ян Цапник
Season 5 Episode 33
23 October 2014
Выпуск 370 — Геннадий Хазанов
Season 5 Episode 34
25 October 2014
Выпуск 371 — Надежда Бабкина, Рожден Ануси
Season 5 Episode 35
27 October 2014
Выпуск 372 — Йозеф Блаттер и Виталий Мутко
Season 5 Episode 36
28 October 2014
Выпуск 373 — Рэйф Файнс
Season 5 Episode 37
29 October 2014
Выпуск 374 — Андрей Смоляков
Season 5 Episode 38
30 October 2014
Выпуск 375 — Александр Градский, Иван Дорн
Season 5 Episode 39
31 October 2014
Выпуск 376 — Сергей Жуков
Season 5 Episode 40
5 November 2014
Выпуск 377 — Константин Меладзе
Season 5 Episode 41
6 November 2014
Выпуск 378 — Оксана Домнина и Иван Скобрев, Вася Обломов
Season 5 Episode 42
6 November 2014
Выпуск 379 — Пелагея
Season 5 Episode 43
7 November 2014
Выпуск 380 — Стас Намин
Season 5 Episode 44
12 November 2014
Выпуск 381 – Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Season 5 Episode 45
13 November 2014
Выпуск 382 – Саша Савельева и Кирилл Сафонов
Season 5 Episode 46
14 November 2014
Выпуск 383 – Наталия Орейро
Season 5 Episode 47
15 November 2014
Выпуск 384 – Дмитрий Дибров
Season 5 Episode 48
18 November 2014
Выпуск 385 – Квартет И
Season 5 Episode 49
19 November 2014
Выпуск 386 — Роман Виктюк
Season 5 Episode 50
19 November 2014
Выпуск 387 — Тото Кутуньо
Season 5 Episode 51
21 November 2014
Выпуск 388 — Дима Билан, Лариса Гузеева
Season 5 Episode 52
21 November 2014
Выпуск 389 — Диана Вишнева и Пол Лайтфут
Season 5 Episode 53
24 November 2014
Выпуск 390 — Агния Кузнецова
Season 5 Episode 54
26 November 2014
Выпуск 391 — Чулпан Хаматова и Дина Корзун, 2Cellos
Season 5 Episode 55
27 November 2014
Выпуск 392 — Константин Лавроненко, Александр Бард
Season 5 Episode 56
28 November 2014
Выпуск 393 — Евгений Плющенко
Season 5 Episode 57
28 November 2014
Выпуск 394 – Дед Мороз, Сергей Ковалев
Season 5 Episode 58
1 December 2014
Выпуск 395 — Наташа Королева и Александр Маршал
Season 5 Episode 59
2 December 2014
Выпуск 396 — Елена Подкаминская и Петр Чернышев
Season 5 Episode 60
3 December 2014
Выпуск 397 — Евгений Пронин, группа "Звери"
Season 5 Episode 61
4 December 2014
Выпуск 398 — Светлана Ходченкова, Валерий Меладзе
Season 5 Episode 62
5 December 2014
Выпуск 399 — Дмитрий Дюжев
Season 5 Episode 63
9 December 2014
Выпуск 400 — Алена Бабенко
Season 5 Episode 64
10 December 2014
Выпуск 401 — Виктор Гусев и Василий Уткин
Season 5 Episode 65
11 December 2014
Выпуск 402 — Юрий Шатунов
Season 5 Episode 66
12 December 2014
Выпуск 403 — Владимир Жириновский, Леонид Агутин
Season 5 Episode 67
12 December 2014
Выпуск 404 — Вера Глаголева и ВИА "Татьяна"
Season 5 Episode 68
16 December 2014
Выпуск 405 — Александр Олешко
Season 5 Episode 69
17 December 2014
Выпуск 406 — Данила Козловский
Season 5 Episode 70
17 December 2014
Выпуск 407 — Павел Прилучный
Season 5 Episode 71
19 December 2014
Выпуск 408 — Евгений Миронов и Анна Чиповская, Мумий Тролль
Season 5 Episode 72
20 December 2014
Выпуск 409 — Анастасия Заворотнюк
Season 5 Episode 73
23 December 2014
Выпуск 410 — Михаил Боярский
Season 5 Episode 74
24 December 2014
Выпуск 412 — Михаил Галустян, Илья Овербух
Season 5 Episode 76
25 December 2014
Выпуск 413 — Григорий Лепс
Season 5 Episode 77
26 December 2014
Выпуск 414 — Ирина Аллегрова
Season 5 Episode 78
30 December 2014
Выпуск 415 — Сергей Маковецкий, Алсу, группа «Ленинград»
Season 5 Episode 79
30 December 2014
Выпуск 416 — Дмитрий Маликов, Kiesza
Season 5 Episode 80
30 January 2015
Выпуск 417 — Светлана Иванова, Данила Дунаев
Season 5 Episode 81
6 February 2015
Выпуск 418 — Олимпийский
Season 5 Episode 82
7 February 2015
Выпуск 419 — Владимир Шахрин
Season 5 Episode 83
9 February 2015
Выпуск 420 — Дмитрий Харатьян
Season 5 Episode 84
10 February 2015
Выпуск 421 — Владимир Винокур, Лев Лещенко
Season 5 Episode 85
14 February 2015
Выпуск 422 — Виктор Сухоруков
Season 5 Episode 86
16 February 2015
Выпуск 423 — Людмила Максакова
Season 5 Episode 87
17 February 2015
Выпуск 424 — Игорь Угольников и Ирина Рахманова
Season 5 Episode 88
18 February 2015
Выпуск 425 — Вячеслав Крикунов и Елизавета Нилова
Season 5 Episode 89
19 February 2015
Выпуск 426 — Юрий Антонов
Season 5 Episode 90
20 February 2015
Выпуск 427 — Агата Кристи
Season 5 Episode 91
24 February 2015
Выпуск 428 — Григорий Добрыгин, De-Phazz
Season 5 Episode 92
25 February 2015
Выпуск 429 — Елена Исинбаева, Тина Кузнецова
Season 5 Episode 93
26 February 2015
Выпуск 430 — Ричард Мэдден и Лили Джеймс, Алсу
Season 5 Episode 94
27 February 2015
Выпуск 431 — Фёдор Бондарчук, Танцы Минус
Season 5 Episode 95
2 March 2015
Выпуск 432 — Иосиф Кобзон
Season 5 Episode 96
3 March 2015
Выпуск 433 — Тимур Родригез
Season 5 Episode 97
4 March 2015
Выпуск 434 — Хоакин Кортес, Бьянка, ST
Season 5 Episode 98
5 March 2015
Выпуск 435 — Хью Джекман и Сигурни Уивер
Season 5 Episode 99
6 March 2015
Выпуск 436 — Екатерина Варнава
Season 5 Episode 100
10 March 2015
Выпуск 437 – Олег Митяев
Season 5 Episode 101
11 March 2015
Выпуск 438 – Хосе Каррерас
Season 5 Episode 102
12 March 2015
Выпуск 439 — Джаред Лето и группа Thirty Seconds To Mars
Season 5 Episode 103
13 March 2015
Выпуск 440 — Виктор Ан
Season 5 Episode 104
16 March 2015
Выпуск 441 – Светлана Захарова, Валерий Сюткин
Season 5 Episode 105
17 March 2015
Выпуск 442 – Надежда Бабкина
Season 5 Episode 106
20 March 2015
Выпуск 443 – Константин Хабенский, Сергей Лазарев
Season 5 Episode 107
21 March 2015
Выпуск 444 – Олеся Судзиловская и Анатолий Белый
Season 5 Episode 108
23 March 2015
Выпуск 445 — Анна Ардова
Season 5 Episode 109
25 March 2015
Выпуск 446 — Анна Михалкова и Надежда Михалкова
Season 5 Episode 110
26 March 2015
Выпуск 447 — Макsим
Season 5 Episode 111
27 March 2015
Выпуск 448 — Александр Васильев, Сергей Юрский
Season 5 Episode 112
28 March 2015
Выпуск 449 — Александр Цекало, Александр Петров, Евгений Стычкин, IOWA
Season 5 Episode 113
31 March 2015
Выпуск 450 — Юрий Колокольников, Влади (Каста)
Season 5 Episode 114
1 April 2015
Выпуск 451 — Спецвыпуск. 20 лет Первому каналу
Season 5 Episode 115
2 April 2015
Выпуск 452 — Лайма Вайкуле
Season 5 Episode 116
3 April 2015
Выпуск 453 — Владимир Познер, Евгений Цыганов, Ёлка
Season 5 Episode 117
3 April 2015
Выпуск 454 — Xzibit, Алексей Козлов и группа "Арсенал"
Season 5 Episode 118
6 April 2015
Выпуск 455 — Владимир Алекно
Season 5 Episode 119
7 April 2015
Выпуск 456 — Наталия Медведева
Season 5 Episode 120
8 April 2015
Выпуск 457 — Сергей Жигунов и Кирилл Плетнев, Алессандро Сафина и Тамара Гвердцители
Season 5 Episode 121
9 April 2015
Выпуск 458 — Андрей Малахов и Регина Мянник, Робби Уильямс
Season 5 Episode 122
10 April 2015
Выпуск 459 — Светлана Кузнецова, группа Zodiac
Season 5 Episode 123
13 April 2015
Выпуск 460 — Александр Филиппенко
Season 5 Episode 124
14 April 2015
Выпуск 461 – Виктор Раков и Михаил Евланов
Season 5 Episode 125
15 April 2015
Выпуск 462 – Наталья Водянова, Марина Зудина, Олег и Павел Табаковы
Season 5 Episode 126
17 April 2015
Выпуск 463 — Сабина Мустаева, Баста
Season 5 Episode 127
20 April 2015
Выпуск 464 — Вера Брежнева
Season 5 Episode 128
21 April 2015
Выпуск 465 — Ильзе Лиепа
Season 5 Episode 129
22 April 2015
Выпуск 466 — Илья Ковальчук, Роман Ротенберг
Season 5 Episode 130
23 April 2015
Выпуск 467 – Дмитрий Нагиев
Season 5 Episode 131
24 April 2015
Выпуск 468 — Кристина Асмус и Екатерина Вилкова, Город 312
Season 5 Episode 132
27 April 2015
Выпуск 469 — Владислав Третьяк
Season 5 Episode 133
28 April 2015
Выпуск 470 — Полина Гагарина
Season 5 Episode 134
29 April 2015
Выпуск 471 — Филипп Киркоров и Данила Козловский
Season 5 Episode 135
30 April 2015
Выпуск 472 — Жанна Агузарова
Season 5 Episode 136
12 May 2015
Выпуск 473 — Юрий Чурсин и Екатерина Шпица
Season 5 Episode 137
13 May 2015
Выпуск 474 — Рената Литвинова, Тимати
Season 5 Episode 138
15 May 2015
Выпуск 475 — Вячеслав Фетисов
Season 5 Episode 139
18 May 2015
Выпуск 476 — Роналдо, Владимир Пресняков
Season 5 Episode 140
20 May 2015
Выпуск 477 — Эвелина Хромченко, Scorpions
Season 5 Episode 141
22 May 2015
Выпуск 478 — Вячеслав Бутусов
Season 5 Episode 142
25 May 2015
Выпуск 479 — Александр Друзь, Интарс Бусулис
Season 5 Episode 143
26 May 2015
Выпуск 480 — Анна Ковальчук и Анастасия Макеева
Season 5 Episode 144
27 May 2015
Выпуск 481 — Евгения Симонова, Игорь Бутман
Season 5 Episode 145
28 May 2015
Выпуск 482 — Валерия, Brainstorm
Season 5 Episode 146
29 May 2015
Выпуск 483 — Дима Билан, Алексей Забугин, София Кварцхелия и Евдокия Малевская
Season 5 Episode 147
1 June 2015
Выпуск 484 — Азиза, Егор Крид
Season 5 Episode 148
2 June 2015
Выпуск 485 — Чулпан Хаматова и Алексей Герман
Season 5 Episode 149
3 June 2015
Выпуск 486 — Инга Оболдина, East 17
Season 5 Episode 150
4 June 2015
Выпуск 487 — Сергей Шнуров, Николай Фоменко, Алексей Пивоваров и Ирина Муромцева
Season 5 Episode 151
5 June 2015
Выпуск 488 — Сегрей Жилин, фонограф-биг-бэнд
Season 5 Episode 152
8 June 2015
Выпуск 489 — Дмитрий Назаров, Jukebox Trio
Season 5 Episode 153
9 June 2015
Выпуск 490 — Анастасия Мыскина и Динара Сафина
Season 5 Episode 154
10 June 2015
Выпуск 491 — Ани Лорак
Season 5 Episode 155
11 June 2015
Выпуск 492 — Миранда Керр, Пицца
Season 5 Episode 156
15 June 2015
Выпуск 493 – Натали
Season 5 Episode 157
17 June 2015
Выпуск 494 — Джеймс Уотсон
Season 5 Episode 158
18 June 2015
Выпуск 495 — Николай Цискаридзе, Елена Яковлева, Макс Корж
Season 5 Episode 159
19 June 2015
Выпуск 496 — Денис Мацуев
Season 5 Episode 160
22 June 2015
Выпуск 497 — Елена Ваенга
Season 5 Episode 161
23 June 2015
Выпуск 498 — Полина Гагарина
Season 5 Episode 162
24 June 2015
Выпуск 499 — Светлана Крючкова, Иван Дорн
Season 5 Episode 163
25 June 2015
Выпуск 500 — Сергей Лазарев, Александр Ревва, Леонид Агутин
Season 5 Episode 164
26 June 2015
