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Vecherniy Urgant (2012), season 9

Vecherniy Urgant season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Vecherniy Urgant Seasons Season 9
Вечерний Ургант 16+
Title Сезон 9
Season premiere 7 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 155
Runtime 64 hours 35 minutes
"Vecherniy Urgant" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает развлекать публику и приглашать в гости известных людей. Например, Бориса Гребенщикова, Алису Фрейндлих, Алексея Аграновича, певицу Монеточку. Но ведущий побеседует не только с ними, но и с маленькими детьми, которые могут предложить альтернативный взгляд на реальность. Не обойдется программа и без Владимира Маркони, отличающегося своей социальной смелостью. Он снова берет на себя сложную миссию и щедро одаривает встреченных на улице мужчин комплиментами.

TV Show rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

"Vecherniy Urgant" season 9 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Выпуск 994 — Филипп Киркоров и Николай Басков
Season 9 Episode 1
7 September 2018
Выпуск 995 — Анна Банщикова
Season 9 Episode 2
10 September 2018
Выпуск 996 — Юрий Чернавский, Светлана Устинова и Андрей Чадов
Season 9 Episode 3
11 September 2018
Выпуск 997 — Вадим Галыгин
Season 9 Episode 4
12 September 2018
Выпуск 998 — Авдотья и Алексей Смирновы
Season 9 Episode 5
13 September 2018
Выпуск 999 — Анастасия Ивлеева, Дима Билан и Polina.
Season 9 Episode 6
14 September 2018
Выпуск 1000 — Витас
Season 9 Episode 7
17 September 2018
Выпуск 1001 — Хибла Герзмава
Season 9 Episode 8
18 September 2018
Выпуск 1002 — Джефф Монсон
Season 9 Episode 9
19 September 2018
Выпуск 1003 — Семен Слепаков и Александр Робак
Season 9 Episode 10
20 September 2018
Выпуск 1004 — Сергей Шнуров и Леонид Агутин
Season 9 Episode 11
21 September 2018
Выпуск 1005 — Регина Тодоренко
Season 9 Episode 12
24 September 2018
Выпуск 1006 — Яна Чурикова и Тутта Ларсен
Season 9 Episode 13
25 September 2018
Выпуск 1007 — Геннадий Хазанов и Антон Желнов
Season 9 Episode 14
26 September 2018
Выпуск 1008 — Елена Летучая
Season 9 Episode 15
27 September 2018
Выпуск 1009 — Дмитрий Нагиев, Андрей Смоляков, Марина Александрова и Яна Сексте
Season 9 Episode 16
28 September 2018
Выпуск 1010 — Денис Клявер
Season 9 Episode 17
1 October 2018
Выпуск 1011 — Лев Лещенко, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и Александр Кузнецов
Season 9 Episode 18
2 October 2018
Выпуск 1012 — Данила Козловский и Оля Зуева
Season 9 Episode 19
4 October 2018
Выпуск 1013 — Максим Галкин и Гарик Харламов
Season 9 Episode 20
5 October 2018
Выпуск 1014 — Пелагея, Лидия Музалева и Николай Арутюнов.
Season 9 Episode 21
8 October 2018
Выпуск 1015 — Эшли Грэм, Риналь Мухаметов и Полина Максимова
Season 9 Episode 22
9 October 2018
Выпуск 1016 — Александра Ребенок
Season 9 Episode 23
10 October 2018
Выпуск 1017 — Сергей Безруков
Season 9 Episode 24
11 October 2018
Выпуск 1018 — Баста и Кристина Орбакайте
Season 9 Episode 25
12 October 2018
Выпуск 1019 — Оксана Акиньшина и Ирина Пегова
Season 9 Episode 26
15 October 2018
Выпуск 1020 — Алексей Гуськов
Season 9 Episode 27
16 October 2018
Выпуск 1021 — Светлана Лобода и Илья Соболев
Season 9 Episode 28
19 October 2018
Выпуск 1022 — Юлия Хлынина и Карен Хачанов
Season 9 Episode 29
22 October 2018
Выпуск 1023 — Александр Розенбаум и Франсуа Клюзе
Season 9 Episode 30
23 October 2018
Выпуск 1024 — Юрий Кузнецов и Наталья Кудряшова
Season 9 Episode 31
24 October 2018
Выпуск 1025 — Сергей Светлаков, Владимир Епифанцев и Андрей Чернышов
Season 9 Episode 32
25 October 2018
Выпуск 1026 — L'One и Павел Прилучный
Season 9 Episode 33
26 October 2018
Выпуск 1027 — Ёлка
Season 9 Episode 34
29 October 2018
Выпуск 1028 — Диана Арбенина
Season 9 Episode 35
30 October 2018
Выпуск 1029 — Анна Уколова и Алекс Дубас
Season 9 Episode 36
31 October 2018
Выпуск 1030 — Надежда Михалкова и Эдуард Мацаберидзе
Season 9 Episode 37
1 November 2018
Выпуск 1031 — Алсу
Season 9 Episode 38
2 November 2018
Выпуск 1032 — Алена Свиридова и Рудольф Фурманов
Season 9 Episode 39
7 November 2018
Выпуск 1033 — Андрей Мерзликин
Season 9 Episode 40
8 November 2018
Выпуск 1034 — Анна Михалкова и Евгений Гришковец
Season 9 Episode 41
9 November 2018
Выпуск 1035 — Гарик и Жанна Мартиросян, Артур Далалоян
Season 9 Episode 42
10 November 2018
Выпуск 1036 — Иван Дорн
Season 9 Episode 43
13 November 2018
Выпуск 1037 — Григорий Сиятвинда
Season 9 Episode 44
14 November 2018
Выпуск 1038 — Александр Малинин и Валентина Ясень
Season 9 Episode 45
15 November 2018
Выпуск 1039 — Любовь Аксенова
Season 9 Episode 46
17 November 2018
Выпуск 1040 — Ольга Бузова, Юлия Александрова и Андрей Бурковский
Season 9 Episode 47
17 November 2018
Выпуск 1041 — Катерина Шпица
Season 9 Episode 48
20 November 2018
Выпуск 1042 — Владимир Познер
Season 9 Episode 49
21 November 2018
Выпуск 1043 — Олег Газманов
Season 9 Episode 50
22 November 2018
Выпуск 1044 — Алена Бабенко и Анатолий Белый
Season 9 Episode 51
23 November 2018
Выпуск 1045 — Полина Гагарина и Федор Бондарчук
Season 9 Episode 52
24 November 2018
Выпуск 1046 — Эдвард Радзинский, Александр Незлобин
Season 9 Episode 53
27 November 2018
Выпуск 1047 — Гарик Сукачев и Сергей Шустицкий
Season 9 Episode 54
28 November 2018
Выпуск 1048 — Саша Бортич
Season 9 Episode 55
29 November 2018
Выпуск 1049 — Роман Курцын и Дина Рубина
Season 9 Episode 56
30 November 2018
Выпуск 1050 — Ани Лорак и Дэвид Гетта
Season 9 Episode 57
1 December 2018
Выпуск 1051 — Игорь Акинфеев и Александр Самедов
Season 9 Episode 58
4 December 2018
Выпуск 1052 — Иван Охлобыстин
Season 9 Episode 59
5 December 2018
Выпуск 1053 — Карина Андоленко и Агния Кузнецова
Season 9 Episode 60
6 December 2018
Выпуск 1054 — Татьяна Тарасова и Александр Карелин, Игорь Ларионов и Александр Якушев
Season 9 Episode 61
7 December 2018
Выпуск 1055 — Сергей Шнуров и Монеточка
Season 9 Episode 62
8 December 2018
Выпуск 1056 — Паулина Андреева, Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Season 9 Episode 63
15 December 2018
Выпуск 1057 — Сергей Бурунов, Вера Брежнева и Константин Меладзе
Season 9 Episode 64
22 December 2018
Выпуск 1058 — Татьяна Навка, Александр Васильев и медалистки чемпионата России по фигурному катанию
Season 9 Episode 65
25 December 2018
Выпуск 1059 — Владимир Винокур, Елена Темникова и Сергей Жуков
Season 9 Episode 66
26 December 2018
Выпуск 1060 — Стас Михайлов, Дарья Мороз и Мария Миногарова
Season 9 Episode 67
27 December 2018
Выпуск 1061 — Владимир Мухин, Виктор Добронравов и Александр Петров, Константин Эрнст, Алла Сигалова и Ирина Пегова
Season 9 Episode 68
28 December 2018
Выпуск 1062 — Александр Ревва
Season 9 Episode 69
29 December 2018
Выпуск 1063 - «Голубой Ургант»
Season 9 Episode 70
31 December 2018
Выпуск 1064 — Ирина Шейк
Season 9 Episode 71
29 January 2019
Выпуск 1065 — Павел Трубинер и Рома Жиган
Season 9 Episode 72
30 January 2019
Выпуск 1066 — Алиса Фрейндлих и Андрей Могучий
Season 9 Episode 73
31 January 2019
Выпуск 1067 — Олег Меньшиков
Season 9 Episode 74
1 February 2019
Выпуск 1068 — Дима Билан и Илья Прусикин
Season 9 Episode 75
2 February 2019
Выпуск 1069 — Полина Агуреева и ZAZ
Season 9 Episode 76
6 February 2019
Выпуск 1070 — Ксения Раппопорт и Иван Макаревич
Season 9 Episode 77
7 February 2019
Выпуск 1071 — Назад в Сочи
Season 9 Episode 78
8 February 2019
Выпуск 1072 — Боб Синклер, Дмитрий Назаров, Павел Табаков и Александр Лазарев
Season 9 Episode 79
9 February 2019
Выпуск 1073 — Тамара Гвердцители, Юрий Быков и Денис Шведов
Season 9 Episode 80
12 February 2019
Выпуск 1074 — Екатерина Олькина, Илона Корстин, Андрей Воронцевич и Джоэль Боломбой
Season 9 Episode 81
13 February 2019
Выпуск 1075 — Елена Яковлева
Season 9 Episode 82
14 February 2019
Выпуск 1076 — Мария Миронова, Камиль Ларин и Ростислав Хаи
Season 9 Episode 83
15 February 2019
Выпуск 1077 — Жанна Бадоева и Евгений Миронов
Season 9 Episode 84
16 February 2019
Выпуск 1078 — Мадс Миккельсен и Олег Митяев
Season 9 Episode 85
19 February 2019
Выпуск 1079 — Ирина Понаровская и Витас
Season 9 Episode 86
20 February 2019
Выпуск 1080 — Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко
Season 9 Episode 87
21 February 2019
Выпуск 1081 — Ингрид Олеринская и Денис Косяков
Season 9 Episode 88
22 February 2019
Выпуск 1082 — Елена Исинбаева и Любовь Успенская
Season 9 Episode 89
23 February 2019
Выпуск 1084 — Мария Шалаева
Season 9 Episode 91
27 February 2019
Выпуск 1085 — Эвелина Хромченко
Season 9 Episode 92
28 February 2019
Выпуск 1086 — Алексей Агранович и Михаил Идов
Season 9 Episode 93
1 March 2019
Выпуск 1087 — Валерий Меладзе, Валдис Пельш, Анна Ардова и Яна Чурикова
Season 9 Episode 94
2 March 2019
Выпуск 1088 — Юрий Чурсин
Season 9 Episode 95
5 March 2019
Выпуск 1089 — Юлия Топольницкая
Season 9 Episode 96
6 March 2019
Выпуск 1090 — Валентин Юдашкин и Максим Леонидов
Season 9 Episode 97
7 March 2019
Выпуск 1091 — Розовый Ургант
Season 9 Episode 98
8 March 2019
Выпуск 1092 — Марьяна Спивак
Season 9 Episode 99
12 March 2019
Выпуск 1093 → Евгений Цыганов
Season 9 Episode 100
13 March 2019
Выпуск 1094 — Родион Газманов и Ирина Пудова
Season 9 Episode 101
14 March 2019
Выпуск 1095 — Пелагея
Season 9 Episode 102
15 March 2019
Выпуск 1096 — Гойко Митич и Милош Бикович
Season 9 Episode 103
19 March 2019
Выпуск 1097 — Резо Гигинеишвили и Андрей Бурковский
Season 9 Episode 104
20 March 2019
Выпуск 1098 — Екатерина Вилкова, Елена Панова и Александр Филиппенко
Season 9 Episode 105
21 March 2019
Выпуск 1099 — Наталия Орейро и Борис Гребенщиков
Season 9 Episode 106
22 March 2019
Выпуск 1100 — Лайма Вайкуле, Александр Кержаков и Скиллзи
Season 9 Episode 107
26 March 2019
Выпуск 1101 — Светлана Захарова и Face
Season 9 Episode 108
27 March 2019
Выпуск 1102 — Катерина Шпица и Кузьма Сапрыкин
Season 9 Episode 109
28 March 2019
Выпуск 1103 — Лобода и Сергей Безруков
Season 9 Episode 110
29 March 2019
Выпуск 1104 — Джоанна Стингрей, Аглая Тарасова и Антон Шагин
Season 9 Episode 111
2 April 2019
Выпуск 1105 — Рэйф Файнс
Season 9 Episode 112
3 April 2019
Выпуск 1106 — Emin
Season 9 Episode 113
4 April 2019
Выпуск 1107 — Лолита и МОТ
Season 9 Episode 114
5 April 2019
Выпуск 1108 — Екатерина Гусева
Season 9 Episode 115
9 April 2019
Выпуск 1109 — Михаил Корниенко
Season 9 Episode 116
10 April 2019
Выпуск 1110 — ST
Season 9 Episode 117
11 April 2019
Выпуск 1111 — Алина Загитова и Ольга Серябкина
Season 9 Episode 118
12 April 2019
Выпуск 1112 — Евгений Петросян
Season 9 Episode 119
16 April 2019
Выпуск 1113 — Денис Мацуев
Season 9 Episode 120
17 April 2019
Выпуск 1114 — Юрий Стоянов
Season 9 Episode 121
18 April 2019
Выпуск 1115 — Полина Гагарина и Алина Санько
Season 9 Episode 122
19 April 2019
Выпуск 1116 — Ольга Ломоносова и Александр Устюгов
Season 9 Episode 123
23 April 2019
Выпуск 1117 — Юлианна Караулова, Игорь Есмантович, Максим Мамин, Иван Телегин, Сергей Андронов и Илья Сорокин
Season 9 Episode 124
24 April 2019
Выпуск 1118 — Равшана Куркова, Алексей Федорченко и Марта Козлова
Season 9 Episode 125
25 April 2019
Выпуск 1119 — Стас Михайлов
Season 9 Episode 126
26 April 2019
Выпуск 1120 — Татьяна Тарасова и Михаил Шац
Season 9 Episode 127
29 April 2019
Выпуск 1121 — Сергей Лазарев
Season 9 Episode 128
30 April 2019
Выпуск 1122 — Владимир Познер
Season 9 Episode 129
13 May 2019
Выпуск 1123 — Константин Юшкевич и Елена Панова
Season 9 Episode 130
14 May 2019
Выпуск 1124 — Сергей Полунин и Елена Ильиных
Season 9 Episode 131
15 May 2019
Выпуск 1125 — Группа IOWA
Season 9 Episode 132
16 May 2019
Выпуск 1126 — Сергей Шнуров и Александр Паль
Season 9 Episode 133
17 May 2019
Выпуск 1127 — Джиган, Ольга Тумайкина и Максим Лагашкин
Season 9 Episode 134
21 May 2019
Выпуск 1128 — Уилл Клайберн, Никита Курбанов и Андрей Ватутин
Season 9 Episode 135
22 May 2019
Выпуск 1129 — Александр Балуев, Айдан Салахова, Екатерина Шипулина, Павел Каплевич
Season 9 Episode 136
23 May 2019
Выпуск 1130 — Дима Билан, Джессика Честейн и Джеймс Макэвой
Season 9 Episode 137
24 May 2019
Выпуск 1131 — Егор Бероев, Анна Снаткина и Кирилл Зайцев
Season 9 Episode 138
28 May 2019
Выпуск 1132 — Наташа Королева
Season 9 Episode 139
29 May 2019
Выпуск 1133 — Нюша
Season 9 Episode 140
30 May 2019
Выпуск 1134 — Артем Дзюба
Season 9 Episode 141
31 May 2019
Выпуск 1135 — А.Нетребко, А. Бочелли, Ю. Эйвазов и О. Перетятько, Papa Roach
Season 9 Episode 142
3 June 2019
Выпуск 1136 — «Машина времени»
Season 9 Episode 143
4 June 2019
Выпуск 1137 — Елена Николаева и Антон Хабаров
Season 9 Episode 144
5 June 2019
Выпуск 1138 — Диана Арбенина и Том Стоппард
Season 9 Episode 145
6 June 2019
Выпуск 1139 — Глюкоза, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон
Season 9 Episode 146
7 June 2019
Выпуск 1140 — Николай Фоменко, YOURA
Season 9 Episode 147
10 June 2019
Выпуск 1141 — Ефим Шифрин
Season 9 Episode 148
11 June 2019
Выпуск 1142 — Kiefer Sutherland и Надежда Кузнецова
Season 9 Episode 149
13 June 2019
Выпуск 1143 — Александр Петров, Дмитрий Романов, Ocean Jet
Season 9 Episode 150
14 June 2019
Выпуск 1144 — Сергей Семак и Олег Басилашвили
Season 9 Episode 151
17 June 2019
Выпуск 1145 — Илья Соболев и Семен Альтов
Season 9 Episode 152
18 June 2019
Выпуск 1146 — Александр Розенбаум и Валерий Гергиев
Season 9 Episode 153
19 June 2019
Выпуск 1147 — Андрей Ургант, Александр Цой, Юрий Каспарян
Season 9 Episode 154
20 June 2019
Выпуск 1148 — Александр Невзоров и КЛИККЛАК, Отпетые мошенники
Season 9 Episode 155
21 June 2019
Выпуск 1083 — Юлия Ауг и Антон Шипулин
Season 90 Episode 90
26 February 2019
TV series release schedule
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