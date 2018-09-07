В 9 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает развлекать публику и приглашать в гости известных людей. Например, Бориса Гребенщикова, Алису Фрейндлих, Алексея Аграновича, певицу Монеточку. Но ведущий побеседует не только с ними, но и с маленькими детьми, которые могут предложить альтернативный взгляд на реальность. Не обойдется программа и без Владимира Маркони, отличающегося своей социальной смелостью. Он снова берет на себя сложную миссию и щедро одаривает встреченных на улице мужчин комплиментами.