Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uchitel v zakone 2010 - 2017 season 2

Uchitel v zakone season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Uchitel v zakone Seasons Season 2
Учитель в законе 16+
Title Сезон 2. Возвращение
Season premiere 11 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Uchitel v zakone" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Андреевич Богомолов, в прошлом вор в законе, стал педагогом в небольшом городке. К нему приехал старый друг — преступник по кличке Корней. Богомол не очень рад гостю из Москвы. Он понятия не имеет, зачем Корней приехал на самом деле. Под ложным предлогом Корней взял у Богомолова автомобиль и поехал на задание, которое дал ему глава преступной группировки. Корней должен убить бизнесмена Тарасова. На стоянке магазина Корней лишает жизни этого человека и его супругу. Никто не будет подозревать его, ведь он приехал туда на машине Богомолова. Вскоре тому становится известно о случившемся.

Series rating

6.8
Rate 14 votes
6.5 IMDb

"Uchitel v zakone" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
11 March 2013
Серия 2
Season 2 Episode 2
11 March 2013
Серия 3
Season 2 Episode 3
11 March 2013
Серия 4
Season 2 Episode 4
11 March 2013
Серия 5
Season 2 Episode 5
12 March 2013
Серия 6
Season 2 Episode 6
12 March 2013
Серия 7
Season 2 Episode 7
12 March 2013
Серия 8
Season 2 Episode 8
12 March 2013
Серия 9
Season 2 Episode 9
13 March 2013
Серия 10
Season 2 Episode 10
13 March 2013
Серия 11
Season 2 Episode 11
13 March 2013
Серия 12
Season 2 Episode 12
13 March 2013
Серия 13
Season 2 Episode 13
14 March 2013
Серия 14
Season 2 Episode 14
14 March 2013
Серия 15
Season 2 Episode 15
15 March 2013
Серия 16
Season 2 Episode 16
15 March 2013
Серия 17
Season 2 Episode 17
15 March 2013
Серия 18
Season 2 Episode 18
15 March 2013
Серия 19
Season 2 Episode 19
15 March 2013
Серия 20
Season 2 Episode 20
18 March 2013
Серия 21
Season 2 Episode 21
18 March 2013
Серия 22
Season 2 Episode 22
19 March 2013
Серия 23
Season 2 Episode 23
19 March 2013
Серия 24
Season 2 Episode 24
20 March 2013
Серия 25
Season 2 Episode 25
20 March 2013
Серия 26
Season 2 Episode 26
21 March 2013
Серия 27
Season 2 Episode 27
21 March 2013
Серия 28
Season 2 Episode 28
22 March 2013
Серия 29
Season 2 Episode 29
22 March 2013
Серия 30
Season 2 Episode 30
22 March 2013
Серия 31
Season 2 Episode 31
22 March 2013
Серия 32
Season 2 Episode 32
22 March 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more