Во 2 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Андреевич Богомолов, в прошлом вор в законе, стал педагогом в небольшом городке. К нему приехал старый друг — преступник по кличке Корней. Богомол не очень рад гостю из Москвы. Он понятия не имеет, зачем Корней приехал на самом деле. Под ложным предлогом Корней взял у Богомолова автомобиль и поехал на задание, которое дал ему глава преступной группировки. Корней должен убить бизнесмена Тарасова. На стоянке магазина Корней лишает жизни этого человека и его супругу. Никто не будет подозревать его, ведь он приехал туда на машине Богомолова. Вскоре тому становится известно о случившемся.