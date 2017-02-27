Menu
Uchitel v zakone 2010 - 2017, season 3

Uchitel v zakone season 3 poster
Учитель в законе 16+
Title Сезон 3. Схватка
Season premiere 27 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Uchitel v zakone" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Учитель в законе» бывший преступник Борис Богомолов руководит детским домом в городе Солнечный. Когда-то он был вором в законе, но теперь осознал свои ошибки и старается жить по совести, заботясь о брошенных детях. Из столицы в город присылают новую учительницу Марию Голованову, которая должна стать заместительницей Богомолова, чтобы тайно присматривать за ним. Тем временем в городе происходит рейдерский захват завода ювелирной продукции, а криминального авторитета по кличке Вагон пытается шантажировать бывший полицейский. Богомолову приходится вспомнить былое и вмешаться в ситуацию.

Series rating

6.8
Rate 14 votes
6.5 IMDb

Серия 1
Season 3 Episode 1
27 February 2017
Серия 2
Season 3 Episode 2
27 February 2017
Серия 3
Season 3 Episode 3
28 February 2017
Серия 4
Season 3 Episode 4
28 February 2017
Серия 5
Season 3 Episode 5
1 March 2017
Серия 6
Season 3 Episode 6
1 March 2017
Серия 7
Season 3 Episode 7
2 March 2017
Серия 8
Season 3 Episode 8
2 March 2017
Серия 9
Season 3 Episode 9
6 March 2017
Серия 10
Season 3 Episode 10
6 March 2017
Серия 11
Season 3 Episode 11
7 March 2017
Серия 12
Season 3 Episode 12
7 March 2017
Серия 13
Season 3 Episode 13
8 March 2017
Серия 14
Season 3 Episode 14
8 March 2017
Серия 15
Season 3 Episode 15
9 March 2017
Серия 16
Season 3 Episode 16
9 March 2017
