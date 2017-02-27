В 3 сезоне сериала «Учитель в законе» бывший преступник Борис Богомолов руководит детским домом в городе Солнечный. Когда-то он был вором в законе, но теперь осознал свои ошибки и старается жить по совести, заботясь о брошенных детях. Из столицы в город присылают новую учительницу Марию Голованову, которая должна стать заместительницей Богомолова, чтобы тайно присматривать за ним. Тем временем в городе происходит рейдерский захват завода ювелирной продукции, а криминального авторитета по кличке Вагон пытается шантажировать бывший полицейский. Богомолову приходится вспомнить былое и вмешаться в ситуацию.