В 1 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Богомолов по прозвищу Богомол во второй половине жизни стыдится своего криминального прошлого. Он приходит к доктору на осмотр и с ужасом узнает, что жить ему осталось совсем недолго. После этого Богомол принимает решение уехать из Москвы. Знакомые помогают ему с фальшивыми документами на имя Бориса Боголюбова. Он получает поддельный диплом о филологическом образовании и отправляется работать в провинциальную школу. Бывший преступник решил посвятить всю свою жизнь детям и таким образом искупить грехи прошлого. Но все оказалось не так просто...