Uchitel v zakone 2010 - 2017 season 1

Учитель в законе 16+
Title Сезон 1. Продолжение
Season premiere 15 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Uchitel v zakone" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Учитель в законе» Борис Богомолов по прозвищу Богомол во второй половине жизни стыдится своего криминального прошлого. Он приходит к доктору на осмотр и с ужасом узнает, что жить ему осталось совсем недолго. После этого Богомол принимает решение уехать из Москвы. Знакомые помогают ему с фальшивыми документами на имя Бориса Боголюбова. Он получает поддельный диплом о филологическом образовании и отправляется работать в провинциальную школу. Бывший преступник решил посвятить всю свою жизнь детям и таким образом искупить грехи прошлого. Но все оказалось не так просто...

Series rating

6.8
Rate 14 votes
6.5 IMDb

"Uchitel v zakone" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 June 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 June 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 June 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 June 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 June 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 June 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 June 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 June 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 June 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 June 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 June 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 June 2010
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 June 2010
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 June 2010
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 June 2010
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 June 2010
