В 1 сезоне шоу «Двое на миллион» участниками становятся звезды, среди которых артисты, исполнители, телеведущие и блогеры. В начале викторины на общем счете игроков есть 1 000 000 рублей, из которого вычитается большая сумма за каждый неверный ответ. Несмотря на то что на вопросы гости программы отвечают нередко вместе и могут оказывать содействие друг другу, главный приз в результате получит только один из них — самый сообразительный, ловкий и хитрый. В первом сезоне среди звездных участников побывали Катя Варнава и Дмитрий Хрусталев, Анна Хилькевич и Анна Седокова и многие другие.