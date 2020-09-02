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Dvoe na million (2020), season 1

Dvoe na million season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dvoe na million Seasons Season 1
Двое на миллион 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 18 hours 45 minutes
"Dvoe na million" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Двое на миллион» участниками становятся звезды, среди которых артисты, исполнители, телеведущие и блогеры. В начале викторины на общем счете игроков есть 1 000 000 рублей, из которого вычитается большая сумма за каждый неверный ответ. Несмотря на то что на вопросы гости программы отвечают нередко вместе и могут оказывать содействие друг другу, главный приз в результате получит только один из них — самый сообразительный, ловкий и хитрый. В первом сезоне среди звездных участников побывали Катя Варнава и Дмитрий Хрусталев, Анна Хилькевич и Анна Седокова и многие другие.

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"Dvoe na million" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1. Полина Гагарина и Елена Темникова
Season 1 Episode 1
2 September 2020
Выпуск 2. Катя Варнава и Дмитрий Хрусталёв
Season 1 Episode 2
9 September 2020
Выпуск 3. Юрий Стоянов и Ян Цапник
Season 1 Episode 3
16 September 2020
Выпуск 4. Григорий Лепс и Тимур Юнусов
Season 1 Episode 4
23 September 2020
Выпуск 5. Алексей Щербаков и Иван Абрамов
Season 1 Episode 5
30 September 2020
Выпуск 6. Юлианна Караулова и Тимур Родригез
Season 1 Episode 6
7 October 2020
Выпуск 7. Александр Гудков и Пелагея
Season 1 Episode 7
14 October 2020
Выпуск 8. Ольга Бузова и Андрей Григорьев-Апполонов
Season 1 Episode 8
21 October 2020
Выпуск 9. Юля Ахмедова и Руслан Белый
Season 1 Episode 9
28 October 2020
Выпуск 10. Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев
Season 1 Episode 10
4 November 2020
Выпуск 11. Мигель и Ляйсан Утяшева
Season 1 Episode 11
11 November 2020
Выпуск 12. Антон Шастун и Дмитрий Позов
Season 1 Episode 12
18 November 2020
Выпуск 13. Ида Галич и Маша Миногарова
Season 1 Episode 13
25 November 2020
Выпуск 14. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев
Season 1 Episode 14
2 December 2020
Выпуск 15. Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест
Season 1 Episode 15
9 December 2020
Выпуск 16. Анна Хилькевич и Анна Седокова
Season 1 Episode 16
16 December 2020
Выпуск 17. Антон Иванов и Алексей Смирнов
Season 1 Episode 17
23 December 2020
Выпуск 18. Егор Крид и Джиган
Season 1 Episode 18
30 December 2020
Выпуск 19. Александр Ревва и Глюкоза
Season 1 Episode 19
31 December 2020
Выпуск 20. Ксения Бородина и Ольга Орлова
Season 1 Episode 20
13 January 2021
Выпуск 21. Борис Грачевский и Дмитрий Харатьян
Season 1 Episode 21
20 January 2021
Выпуск 22. Ханна и Нюша
Season 1 Episode 22
27 January 2021
Выпуск 23. Илья Авербух и Алексей Ягудин
Season 1 Episode 23
3 February 2021
Выпуск 24. Хамиль и Змей
Season 1 Episode 24
10 February 2021
Выпуск 25. Марина Кравец и Демис Карибидис
Season 1 Episode 25
17 February 2021
TV series release schedule
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