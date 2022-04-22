Menu
Heartstopper 2022, season 1

Heartstopper season 1 poster
Heartstopper 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Heartstopper" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Трепет сердца» в центре событий оказываются подростки Чарли Спринг и Ник Нельсон. Ребята получают образование в одном и том же учебном заведении, но даже не догадываются о существовании друг друга. Ситуация изменилась, когда на одном из занятий их заставили сидеть вместе за одной партой. Чарли и Ник обнаруживают, что у них много общего. Главным героям без труда удается найти общий язык, а вскоре - стать лучшими друзьями. Проходит еще немного времени, и Чарльз понимает, что без памяти влюблен в своего соседа по парте. Он понимает, что рассчитывать на ответное чувство не стоит, но ведь сердцу, как известно, не прикажешь.

Heartstopper List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Meet
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Crush
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Kiss
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Secret
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Friend
Season 1 Episode 5
22 April 2022
Girls
Season 1 Episode 6
22 April 2022
Bully
Season 1 Episode 7
22 April 2022
Boyfriend
Season 1 Episode 8
22 April 2022
