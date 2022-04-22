В 1 сезоне сериала «Трепет сердца» в центре событий оказываются подростки Чарли Спринг и Ник Нельсон. Ребята получают образование в одном и том же учебном заведении, но даже не догадываются о существовании друг друга. Ситуация изменилась, когда на одном из занятий их заставили сидеть вместе за одной партой. Чарли и Ник обнаруживают, что у них много общего. Главным героям без труда удается найти общий язык, а вскоре - стать лучшими друзьями. Проходит еще немного времени, и Чарльз понимает, что без памяти влюблен в своего соседа по парте. Он понимает, что рассчитывать на ответное чувство не стоит, но ведь сердцу, как известно, не прикажешь.