Во 2 сезоне сериала «Трепет сердца» история выпускника колледжа и игрока в регби Ника Нельсона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне открытый гей Чарли влюбился в Ника, с которым они начали тесно общаться спустя некоторое время после каминг-аута Чарли. Ника никогда не волновала сексуальная ориентация парня, а также тот факт, что над Чарли издевались. Тот, в свою очередь, знал, что у него нет шансов. В финале сезона после того, как Ник и Тао вступили в драку с Гарри, Чарли начал волноваться о том, что он чересчур усложняет жизнь Ника и мешает его дружеским отношениям с Тао. В новом сезоне герои продолжат свой путь.