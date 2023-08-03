Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Heartstopper 2022, season 2

Heartstopper season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Heartstopper Seasons Season 2
Heartstopper 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Heartstopper" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Трепет сердца» история выпускника колледжа и игрока в регби Ника Нельсона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне открытый гей Чарли влюбился в Ника, с которым они начали тесно общаться спустя некоторое время после каминг-аута Чарли. Ника никогда не волновала сексуальная ориентация парня, а также тот факт, что над Чарли издевались. Тот, в свою очередь, знал, что у него нет шансов. В финале сезона после того, как Ник и Тао вступили в драку с Гарри, Чарли начал волноваться о том, что он чересчур усложняет жизнь Ника и мешает его дружеским отношениям с Тао. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

8.4
Rate 15 votes
8.5 IMDb

Heartstopper List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Out
Season 2 Episode 1
3 August 2023
Family
Season 2 Episode 2
3 August 2023
Promise
Season 2 Episode 3
3 August 2023
Challenge
Season 2 Episode 4
3 August 2023
Heat
Season 2 Episode 5
3 August 2023
Truth / Dare
Season 2 Episode 6
3 August 2023
Sorry
Season 2 Episode 7
3 August 2023
Perfect
Season 2 Episode 8
3 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more