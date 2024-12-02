В 3 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» продолжаются приключения самого эксцентричного полицейского Великобритании и его бессменного напарника сержанта Мастерсона. На сей раз, Дэлглиш и Мастерсон расследуют загадочную смерть в больничной палате, гибель приходского священника из Дорсета отца Майкла, семейные тайны рода Бероунов и двойное убийство политика и бездомного. Между многими преступлениями чуткий разум Адама Дэлглиша замечает зыбкие связующие нити. Он подозревает, что расследование может привести его к настоящему заговору, связанному с английским парламентом.