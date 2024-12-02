Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dalgliesh 2021 - 2024, season 3

Dalgliesh season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dalgliesh Seasons Season 3
Dalgliesh 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Dalgliesh" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» продолжаются приключения самого эксцентричного полицейского Великобритании и его бессменного напарника сержанта Мастерсона. На сей раз, Дэлглиш и Мастерсон расследуют загадочную смерть в больничной палате, гибель приходского священника из Дорсета отца Майкла, семейные тайны рода Бероунов и двойное убийство политика и бездомного. Между многими преступлениями чуткий разум Адама Дэлглиша замечает зыбкие связующие нити. Он подозревает, что расследование может привести его к настоящему заговору, связанному с английским парламентом.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.6 IMDb

Dalgliesh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Death in Holy Orders, Part 1
Season 3 Episode 1
2 December 2024
Death in Holy Orders, Part 2
Season 3 Episode 2
2 December 2024
Cover Her Face, Part 1
Season 3 Episode 3
9 December 2024
Cover Her Face, Part 2
Season 3 Episode 4
9 December 2024
Devices and Desires, Part 1
Season 3 Episode 5
16 December 2024
Devices and Desires, Part 2
Season 3 Episode 6
16 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more