Dalgliesh 2021, season 2

Dalgliesh season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dalgliesh Seasons Season 2
Dalgliesh 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Dalgliesh" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» экранизированы несколько повестей из цикла Филлис Дороти Джеймс о необычном инспекторе полиции и его расследованиях. Действие разворачивается в Англии в середине 1970-х годов. Лондон полнится преступностью, с которой не справляются традиционные полицейские «на зарплате», поэтому за дело берется энтузиаст, для которого поймать очередного убийцу – вопрос собственной чести. В сопровождении своего верного напарника – сержанта Мастерсона – Адам Дэлглиш встает на след очередного серийного маньяка, охотящегося на женщин в Найтингейл-хаусе.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.6 IMDb

Dalgliesh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Death of an Expert Witness, Part 1
Season 2 Episode 1
24 April 2023
Death of an Expert Witness, Part 2
Season 2 Episode 2
24 April 2023
A Certain Justice, Part 1
Season 2 Episode 3
1 May 2023
A Certain Justice, Part 2
Season 2 Episode 4
1 May 2023
The Murder Room, Part 1
Season 2 Episode 5
8 May 2023
The Murder Room, Part 2
Season 2 Episode 6
8 May 2023
