Во 2 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» экранизированы несколько повестей из цикла Филлис Дороти Джеймс о необычном инспекторе полиции и его расследованиях. Действие разворачивается в Англии в середине 1970-х годов. Лондон полнится преступностью, с которой не справляются традиционные полицейские «на зарплате», поэтому за дело берется энтузиаст, для которого поймать очередного убийцу – вопрос собственной чести. В сопровождении своего верного напарника – сержанта Мастерсона – Адам Дэлглиш встает на след очередного серийного маньяка, охотящегося на женщин в Найтингейл-хаусе.