В 1 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» талантливый поэт и настоящий британский джентльмен поступает на службу в Лондонскую полицию. На дворе царят безоблачные 70-е годы, и криминальные новости не должны омрачать послевоенный эмоциональный подъем страны. Поэтому Адаму Дэлглишу приходится проявлять весь свой талант и изобретательность, чтобы ловить преступников без лишнего шума. Его первым делом становится кровавое убийство в частной школе, унесшее жизни двух учениц. Затем погибает его хороший друг – приходской священник Бэддли. В довершение всего, кто-то убивает известного политика.