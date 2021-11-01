Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dalgliesh 2021, season 1

Dalgliesh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dalgliesh Seasons Season 1
Dalgliesh 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Dalgliesh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» талантливый поэт и настоящий британский джентльмен поступает на службу в Лондонскую полицию. На дворе царят безоблачные 70-е годы, и криминальные новости не должны омрачать послевоенный эмоциональный подъем страны. Поэтому Адаму Дэлглишу приходится проявлять весь свой талант и изобретательность, чтобы ловить преступников без лишнего шума. Его первым делом становится кровавое убийство в частной школе, унесшее жизни двух учениц. Затем погибает его хороший друг – приходской священник Бэддли. В довершение всего, кто-то убивает известного политика.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.6 IMDb

Dalgliesh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Shroud for a Nightingale, Part 1
Season 1 Episode 1
1 November 2021
Shroud for a Nightingale, Part 2
Season 1 Episode 2
1 November 2021
The Black Tower, Part 1
Season 1 Episode 3
8 November 2021
The Black Tower, Part 2
Season 1 Episode 4
8 November 2021
A Taste for Death, Part 1
Season 1 Episode 5
15 November 2021
A Taste for Death, Part 2
Season 1 Episode 6
15 November 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more