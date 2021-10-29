Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Karppi 2018 - 2021, season 3

Karppi season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Karppi Seasons Season 3
Karppi 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Karppi" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Карпи» история детектива Софии Карпи продолжается. Женщина, которая потеряла любимого мужа в результате вооруженного ограбления, в одиночку воспитывает сына и находит утешение в работе. Вместе со своим молодым напарником Нурми Сакари она возвращается на службу, чтобы отвлечься от постоянной душевной боли. Они распутывают дело, связанное с насильственной смертью женщины, которая незадолго до гибели таинственным образом пропала, а также ищут связь между коррупционными схемами в строительной компании и двойным убийством. Главная задача детективов – вывести преступников на чистую воду.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Karppi" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Häkki
Season 3 Episode 1
29 October 2021
Takahuone
Season 3 Episode 2
29 October 2021
Kontti
Season 3 Episode 3
29 October 2021
Kos
Season 3 Episode 4
29 October 2021
Kansas
Season 3 Episode 5
29 October 2021
Tie
Season 3 Episode 6
29 October 2021
Muistitikku
Season 3 Episode 7
29 October 2021
Rauniot
Season 3 Episode 8
29 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more