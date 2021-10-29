В 3 сезоне сериала «Карпи» история детектива Софии Карпи продолжается. Женщина, которая потеряла любимого мужа в результате вооруженного ограбления, в одиночку воспитывает сына и находит утешение в работе. Вместе со своим молодым напарником Нурми Сакари она возвращается на службу, чтобы отвлечься от постоянной душевной боли. Они распутывают дело, связанное с насильственной смертью женщины, которая незадолго до гибели таинственным образом пропала, а также ищут связь между коррупционными схемами в строительной компании и двойным убийством. Главная задача детективов – вывести преступников на чистую воду.