В 1 сезоне сериала «Карпи» действие происходит в Финляндии. В центре событий оказывается молодая женщина-детектив по имени София Карпи. Проходит несколько месяцев после того, как женщина пережила трагическую утрату. Она возвращается к работе и приступает к очередному расследованию. На строительной площадке найден труп молодой женщины, зарытый в землю. Выясняется, что жертва была связана со строительной компанией из Хельсинки. Детектив Карпи при содействии своего напарника Нурми выходит на след одного из клиентов погибшей. Этот человек имел массу претензий к тому, как она выполняла свою работу.