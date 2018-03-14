Menu
Karppi 2018 - 2021 season 1

Karppi season 1 poster
Karppi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Karppi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Карпи» действие происходит в Финляндии. В центре событий оказывается молодая женщина-детектив по имени София Карпи. Проходит несколько месяцев после того, как женщина пережила трагическую утрату. Она возвращается к работе и приступает к очередному расследованию. На строительной площадке найден труп молодой женщины, зарытый в землю. Выясняется, что жертва была связана со строительной компанией из Хельсинки. Детектив Карпи при содействии своего напарника Нурми выходит на след одного из клиентов погибшей. Этот человек имел массу претензий к тому, как она выполняла свою работу.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Karppi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Leski
Season 1 Episode 1
14 March 2018
Juhlat
Season 1 Episode 2
14 March 2018
Maailmanparantaja
Season 1 Episode 3
14 March 2018
Kaappaus
Season 1 Episode 4
14 March 2018
Veli
Season 1 Episode 5
14 March 2018
Kasvukipuja
Season 1 Episode 6
14 March 2018
Juuret
Season 1 Episode 7
14 March 2018
Terapiaa
Season 1 Episode 8
14 March 2018
Hyväntekijä
Season 1 Episode 9
14 March 2018
Yksin
Season 1 Episode 10
14 March 2018
Ruhjeita
Season 1 Episode 11
14 March 2018
Alku
Season 1 Episode 12
14 March 2018
