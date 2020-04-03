Menu
Karppi 2018 - 2021 season 2

Karppi season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Karppi Seasons Season 2
Karppi 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Karppi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Карпи» приключения финских детективов Софии Карпи и Сакари Нурми продолжаются. На этот раз напарникам предстоит установить связь между беспощадными убийствами и коррупционными схемами. София и Нурми приступают к расследованию двойного убийства, которое может иметь непосредственное отношение к крупному строительному проекту. Сыщики должны разгадать смысл подсказки, которую преступник нанес кровью. При этом Карпи приходится совмещать свои профессиональные обязанности с ролью матери. Ей предстоит серьезный разговор с сыном, поведение которого оставляет желать лучшего. 

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Karppi" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Tähtien kuiskailua
Season 2 Episode 1
3 April 2020
Meelika
Season 2 Episode 2
3 April 2020
Oikeuden jumalatar
Season 2 Episode 3
3 April 2020
Vaihtokaupat
Season 2 Episode 4
3 April 2020
Paldiski
Season 2 Episode 5
3 April 2020
Kadonneet
Season 2 Episode 6
3 April 2020
Mayday
Season 2 Episode 7
3 April 2020
Mustaa vettä
Season 2 Episode 8
3 April 2020
