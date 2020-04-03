Во 2 сезоне сериала «Карпи» приключения финских детективов Софии Карпи и Сакари Нурми продолжаются. На этот раз напарникам предстоит установить связь между беспощадными убийствами и коррупционными схемами. София и Нурми приступают к расследованию двойного убийства, которое может иметь непосредственное отношение к крупному строительному проекту. Сыщики должны разгадать смысл подсказки, которую преступник нанес кровью. При этом Карпи приходится совмещать свои профессиональные обязанности с ролью матери. Ей предстоит серьезный разговор с сыном, поведение которого оставляет желать лучшего.