Russian
Aleks Lyutyy. Delo Shulca season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Aleks Lyutyy. Delo Shulca Seasons Season 1
Алекс Лютый. Дело Шульца 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Aleks Lyutyy. Delo Shulca" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» действие происходит в 1975 году в Ленинграде. Жертвой преступников становится юная девушка по имени Ольга Пшеничная. Ее тетя работает на телевидении. На месте убийства находят ценную улику – хирургический пенал с изображением нацистской символики. За расследование берется представитель КГБ Андрей Елисеев, которому оказывают содействие майор Вера Гришина и начальник прокуратуры Мезенцев. Следствие выходит на немца из Поволжья – Германа Шульца, который в военное время занимался медицинскими экспериментами в концлагере. В конце сороковых персонал этого лагеря таинственно исчез.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"Aleks Lyutyy. Delo Shulca" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 May 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 May 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 May 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 May 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 May 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 May 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 May 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 May 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 May 2022
