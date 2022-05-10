В 1 сезоне сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» действие происходит в 1975 году в Ленинграде. Жертвой преступников становится юная девушка по имени Ольга Пшеничная. Ее тетя работает на телевидении. На месте убийства находят ценную улику – хирургический пенал с изображением нацистской символики. За расследование берется представитель КГБ Андрей Елисеев, которому оказывают содействие майор Вера Гришина и начальник прокуратуры Мезенцев. Следствие выходит на немца из Поволжья – Германа Шульца, который в военное время занимался медицинскими экспериментами в концлагере. В конце сороковых персонал этого лагеря таинственно исчез.