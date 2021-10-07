Menu
Komi Can't Communicate 2021, season 1

Season premiere 7 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» действие происходит в старшей школе. Юноше по имени Хитохито Тадано предстоит первый учебный день. Все, чего хочет молодой человек, это смешаться с толпой и как можно меньше привлекать к себе внимание. Герой заводит знакомство с самой скромной и застенчивой девочкой в классе, которую зовут Коми. У школьницы больше трудности с общением, однако она отчаянно хочет завести друзей. Тадано решает поддержать ее в этом. Чтобы ввести Коми в круг популярных школьников, он обращается за помощью к самому компанейскому парню в школе. Но сразу получает отказ...

7.5
7.6 IMDb

Komi Can't Communicate List of episodes

Season 1
Season 2
It's just, I wish I could speak
Season 1 Episode 1
7 October 2021
It's just a school friend / Not a Killer / First Errand
Season 1 Episode 2
14 October 2021
It's just stage fright / Cell Phone / Class Council Election / Accidental Phone Call / Saito
Season 1 Episode 3
21 October 2021
The Physical / Ren
Season 1 Episode 4
28 October 2021
Summer Uniform / Fitness Test / Veggies, Garlic Full of Oil and Caramelized Noodles / Blood Contract
Season 1 Episode 5
4 November 2021
It's just a joke / It's just shopping / It's just the hair salon / It's just an unsettling feeling / It's just a study group / It's just summer break
Season 1 Episode 6
11 November 2021
It's just the pool / It's just shaved ice / It's just a library / It's just a park
Season 1 Episode 7
18 November 2021
It's just Obon / It's just a festival / It's just the end of summer
Season 1 Episode 8
25 November 2021
It's just a country kid / Video Games / Part-Time Job / Somthing on Your Face
Season 1 Episode 9
2 December 2021
It's just sports day / Emotional Pangs / Print Sticker
Season 1 Episode 10
9 December 2021
Culture Festival Project / Culture Festival Prep / Distributing Flyers / Culture Festival Eve / Maids
Season 1 Episode 11
16 December 2021
Culture Festival / The After-Party / After-Party
Season 1 Episode 12
23 December 2021
