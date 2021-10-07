В 1 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» действие происходит в старшей школе. Юноше по имени Хитохито Тадано предстоит первый учебный день. Все, чего хочет молодой человек, это смешаться с толпой и как можно меньше привлекать к себе внимание. Герой заводит знакомство с самой скромной и застенчивой девочкой в классе, которую зовут Коми. У школьницы больше трудности с общением, однако она отчаянно хочет завести друзей. Тадано решает поддержать ее в этом. Чтобы ввести Коми в круг популярных школьников, он обращается за помощью к самому компанейскому парню в школе. Но сразу получает отказ...