Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Komi Can't Communicate 2021 - 2022, season 2

Komi Can't Communicate season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Komi Can't Communicate Seasons Season 2
Komi Can't Communicate 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Komi Can't Communicate" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» увлекательные приключения Тадано и Коми продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в старшей школе, где учится много уникальных героев. Тадано оказывает помощь своей застенчивой и необщительной однокласснице Коми. Девочка поставила перед собой цель - завести дружбу с сотней человек. Тадано изо всех сил пытался найти товарищей для Коми и для этого обращается к своей верной подруге детства Осане Наджими. Тадано и Наджими вместе пытаются познакомить Коми с новыми людьми. В конце концов они находят Агари.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.6 IMDb

Komi Can't Communicate List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Winter Arrives
Season 2 Episode 1
7 April 2022
Typhoon / Cat Cafe / Fantasies / The Love Game
Season 2 Episode 2
14 April 2022
Feelings / Fantasies 2 / Invitation to Lunch / Roasted Potatoes
Season 2 Episode 3
21 April 2022
Merry Christmas
Season 2 Episode 4
28 April 2022
Snowmen / Snowball Fight / Year's End / New Year's Day
Season 2 Episode 5
5 May 2022
It's just like every new year, plus more!
Season 2 Episode 6
12 May 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 May 2022
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 May 2022
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 June 2022
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 June 2022
Episode 11
Season 2 Episode 11
16 June 2022
Episode 12
Season 2 Episode 12
23 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more