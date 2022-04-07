Во 2 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» увлекательные приключения Тадано и Коми продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в старшей школе, где учится много уникальных героев. Тадано оказывает помощь своей застенчивой и необщительной однокласснице Коми. Девочка поставила перед собой цель - завести дружбу с сотней человек. Тадано изо всех сил пытался найти товарищей для Коми и для этого обращается к своей верной подруге детства Осане Наджими. Тадано и Наджими вместе пытаются познакомить Коми с новыми людьми. В конце концов они находят Агари.