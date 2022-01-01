Menu
The Hookup Plan 2018 - 2022, season 3

The Hookup Plan season 3 poster
Plan Cœur 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
"The Hookup Plan" season 3 description

В 3 сезоне сериала «План Случайная связь» в жизни главных героинь наступают большие перемены. После того как их дружеские отношения пошатнулись из-за тайной любовной истории, Эльзе, Шарлотте и Милу приходится столкнуться со множеством новых вызовов. Девушкам потребуется принять немало серьезных решений. Все начинается с того, что во время выезда на пикник Эльза и Шарлотта ведут себя с демонстративной любезностью. При этом у каждой есть скрытый мотив. Тем временем Антуан хочет отменить продажу дома, Шарлотта видит Макса в другом свете, а Милу устраивается на работу к известной личности.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"The Hookup Plan" season 3 list of episodes.

Faux plan
Season 3 Episode 1
1 January 2022
War plan
Season 3 Episode 2
1 January 2022
En plan
Season 3 Episode 3
1 January 2022
Pire plan
Season 3 Episode 4
1 January 2022
Sororiplan
Season 3 Episode 5
1 January 2022
Dernier plan
Season 3 Episode 6
1 January 2022
