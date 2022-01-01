В 3 сезоне сериала «План Случайная связь» в жизни главных героинь наступают большие перемены. После того как их дружеские отношения пошатнулись из-за тайной любовной истории, Эльзе, Шарлотте и Милу приходится столкнуться со множеством новых вызовов. Девушкам потребуется принять немало серьезных решений. Все начинается с того, что во время выезда на пикник Эльза и Шарлотта ведут себя с демонстративной любезностью. При этом у каждой есть скрытый мотив. Тем временем Антуан хочет отменить продажу дома, Шарлотта видит Макса в другом свете, а Милу устраивается на работу к известной личности.