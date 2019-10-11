Menu
The Hookup Plan 2018 - 2022 season 2

The Hookup Plan season 2 poster
Plan Cœur 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 9 minutes
"The Hookup Plan" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «План Случайная связь» проходит несколько месяцев после того, как Эльза простилась со своими подругами. И вот девушка возвращается в столицу. Она не уверена, что хочет снова встречаться со своими приятельницами. Кроме того, у девушки появились секреты, которые она тщательно скрывает, стыдясь рассказывать кому бы то ни было. Но тайны плохо сказываются на личной жизни Эльзы и на ее дружеских отношениях. Тем временем Милу и Шарлотта оказывают помощь Максу в поисках нового имиджа. Кроме того, Милу открывает для себя новый мир, а предпринимательская деятельность Шарлотты может закончиться плачевно.

Series rating

7.0
7.1 IMDb

"The Hookup Plan" season 2 list of episodes.

Plan Retour
Season 2 Episode 1
11 October 2019
Plan Lama
Season 2 Episode 2
11 October 2019
Plan de Secours
Season 2 Episode 3
11 October 2019
Plan Drague
Season 2 Episode 4
11 October 2019
Plan d'Après
Season 2 Episode 5
11 October 2019
Plan Cœur
Season 2 Episode 6
11 October 2019
Plan Confiné.e.s
Season 2 Episode 7
26 August 2020
