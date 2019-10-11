Во 2 сезоне сериала «План Случайная связь» проходит несколько месяцев после того, как Эльза простилась со своими подругами. И вот девушка возвращается в столицу. Она не уверена, что хочет снова встречаться со своими приятельницами. Кроме того, у девушки появились секреты, которые она тщательно скрывает, стыдясь рассказывать кому бы то ни было. Но тайны плохо сказываются на личной жизни Эльзы и на ее дружеских отношениях. Тем временем Милу и Шарлотта оказывают помощь Максу в поисках нового имиджа. Кроме того, Милу открывает для себя новый мир, а предпринимательская деятельность Шарлотты может закончиться плачевно.