The Hookup Plan 2018 - 2022 season 1

The Hookup Plan season 1 poster
Plan Cœur 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 36 minutes
"The Hookup Plan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «План Случайная связь» события разворачиваются в Париже. Проходит два года после того, как Эльза рассталась со своим бывшим молодым человеком. Однако она по-прежнему одержима им. Чтобы помочь девушке отвлечься и переключиться на кого-нибудь другого, ее подруги принимают решение прибегнуть к услугам парня по вызову. Жюль, который оказывает элитные услуги сексуального характера, выполнил свою роль безупречно. Довольно быстро Эльза всерьез увлекается романтичным преподавателем. Это и неудивительно, ведь ее новый молодой человек – просто образец идеального бойфренда!

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"The Hookup Plan" season 1 list of episodes.

Plan Secret
Season 1 Episode 1
7 December 2018
Plan Boulette
Season 1 Episode 2
7 December 2018
Plan Cul
Season 1 Episode 3
7 December 2018
Plan Love
Season 1 Episode 4
7 December 2018
Plan Teuf
Season 1 Episode 5
7 December 2018
Plan Pourri
Season 1 Episode 6
7 December 2018
Plan Solo
Season 1 Episode 7
7 December 2018
Plan de Sortie
Season 1 Episode 8
7 December 2018
