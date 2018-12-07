В 1 сезоне сериала «План Случайная связь» события разворачиваются в Париже. Проходит два года после того, как Эльза рассталась со своим бывшим молодым человеком. Однако она по-прежнему одержима им. Чтобы помочь девушке отвлечься и переключиться на кого-нибудь другого, ее подруги принимают решение прибегнуть к услугам парня по вызову. Жюль, который оказывает элитные услуги сексуального характера, выполнил свою роль безупречно. Довольно быстро Эльза всерьез увлекается романтичным преподавателем. Это и неудивительно, ведь ее новый молодой человек – просто образец идеального бойфренда!