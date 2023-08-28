В 3-м сезоне сериала «Звездануться» продолжается захватывающая, смешная и романтичная история отношений между обычной жительницей Лондона и всемирно известным актером. Том работает в Соединенных Штатах над съемками очередного блокбастера. Однако он все еще жалеет о расставании с Джесси и надеется вернуть ее, как только получит отпуск и приедет назад в столицу Великобритании. Тем временем сама девушка безуспешно пытается восстановиться после разрыва и заводит отношения с человеком из своего прошлого. Но все идет не так, как бы ей хотелось. Лицо Тома улыбается со всех афиш, не давая ей сосредоточиться на нынешней личной жизни.