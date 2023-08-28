Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Starstruck 2021 - 2023, season 3

Starstruck season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Starstruck Seasons Season 3
Starstruck
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Starstruck" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Звездануться» продолжается захватывающая, смешная и романтичная история отношений между обычной жительницей Лондона и всемирно известным актером. Том работает в Соединенных Штатах над съемками очередного блокбастера. Однако он все еще жалеет о расставании с Джесси и надеется вернуть ее, как только получит отпуск и приедет назад в столицу Великобритании. Тем временем сама девушка безуспешно пытается восстановиться после разрыва и заводит отношения с человеком из своего прошлого. Но все идет не так, как бы ей хотелось. Лицо Тома улыбается со всех афиш, не давая ей сосредоточиться на нынешней личной жизни.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Starstruck List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3 Episode 1
28 August 2023
Episode 2
Season 3 Episode 2
28 August 2023
Episode 3
Season 3 Episode 3
28 August 2023
Episode 4
Season 3 Episode 4
28 August 2023
Episode 5
Season 3 Episode 5
28 August 2023
Episode 6
Season 3 Episode 6
28 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more