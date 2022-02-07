Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Starstruck 2021, season 2

Starstruck season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Starstruck Seasons Season 2

Starstruck
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Starstruck" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Звездануться» приключения юной жительницы туманного Лондона по имени Джесси продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне девушка провела ночь накануне Нового года с незнакомым мужчиной, который назвался Томом. Впоследствии героиня выяснила, что на самом деле у нее был случайный секс со всемирно известным актером. Джесси думала, что эта история из ее жизни превратится в забавный анекдот, однако оказалось, что все обстоит гораздо серьезнее. Спустя некоторое время Том снова появляется в ее жизни, и пара понимает: они просто не могут больше обходиться друг без друга.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
Starstruck List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 February 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
7 February 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
7 February 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 February 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
7 February 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
7 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more