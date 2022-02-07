Во 2 сезоне сериала «Звездануться» приключения юной жительницы туманного Лондона по имени Джесси продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне девушка провела ночь накануне Нового года с незнакомым мужчиной, который назвался Томом. Впоследствии героиня выяснила, что на самом деле у нее был случайный секс со всемирно известным актером. Джесси думала, что эта история из ее жизни превратится в забавный анекдот, однако оказалось, что все обстоит гораздо серьезнее. Спустя некоторое время Том снова появляется в ее жизни, и пара понимает: они просто не могут больше обходиться друг без друга.