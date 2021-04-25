Menu
Starstruck season 1 poster
Season premiere 25 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Звездануться» в центре событий оказывается молодая девушка, которую зовут Джесси. Она живет в Лондоне и практически все свое время проводит на двух работах. Чтобы немного отвлечься и расслабиться, по вечерам героиня выпивает в местной забегаловке. Именно там после очередного рабочего дня она встречает симпатичного парня, который проявляет к ней интерес. Вскоре они оказываются в квартире Джесси и проводят бурную ночь. Наутро девушка пытается избежать неприятного разговора, но вскоре выясняет, что провела время не с обычным незнакомцем, а с кинозвездой. Спустя некоторое время Том звонит ей...

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

NYE
Season 1 Episode 1
25 April 2021
Spring
Season 1 Episode 2
25 April 2021
Summer
Season 1 Episode 3
25 April 2021
Autumn
Season 1 Episode 4
25 April 2021
Winter
Season 1 Episode 5
25 April 2021
Christmas
Season 1 Episode 6
25 April 2021
