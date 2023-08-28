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Звездануться 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Звездануться
Киноафиша Сериалы Звездануться Сезоны Сезон 3

Starstruck
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездануться»

В 3-м сезоне сериала «Звездануться» продолжается захватывающая, смешная и романтичная история отношений между обычной жительницей Лондона и всемирно известным актером. Том работает в Соединенных Штатах над съемками очередного блокбастера. Однако он все еще жалеет о расставании с Джесси и надеется вернуть ее, как только получит отпуск и приедет назад в столицу Великобритании. Тем временем сама девушка безуспешно пытается восстановиться после разрыва и заводит отношения с человеком из своего прошлого. Но все идет не так, как бы ей хотелось. Лицо Тома улыбается со всех афиш, не давая ей сосредоточиться на нынешней личной жизни.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Звездануться График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
28 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
28 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
28 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
28 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
28 августа 2023
График выхода всех сериалов
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