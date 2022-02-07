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Звездануться 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Звездануться
Киноафиша Сериалы Звездануться Сезоны Сезон 2

Starstruck
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездануться»

Во 2 сезоне сериала «Звездануться» приключения юной жительницы туманного Лондона по имени Джесси продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне девушка провела ночь накануне Нового года с незнакомым мужчиной, который назвался Томом. Впоследствии героиня выяснила, что на самом деле у нее был случайный секс со всемирно известным актером. Джесси думала, что эта история из ее жизни превратится в забавный анекдот, однако оказалось, что все обстоит гораздо серьезнее. Спустя некоторое время Том снова появляется в ее жизни, и пара понимает: они просто не могут больше обходиться друг без друга.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Звездануться График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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