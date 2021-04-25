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Звездануться 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездануться
Киноафиша Сериалы Звездануться Сезоны Сезон 1

Starstruck
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездануться»

В 1 сезоне сериала «Звездануться» в центре событий оказывается молодая девушка, которую зовут Джесси. Она живет в Лондоне и практически все свое время проводит на двух работах. Чтобы немного отвлечься и расслабиться, по вечерам героиня выпивает в местной забегаловке. Именно там после очередного рабочего дня она встречает симпатичного парня, который проявляет к ней интерес. Вскоре они оказываются в квартире Джесси и проводят бурную ночь. Наутро девушка пытается избежать неприятного разговора, но вскоре выясняет, что провела время не с обычным незнакомцем, а с кинозвездой. Спустя некоторое время Том звонит ей...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Звездануться График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ньери  NYE
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2021
Весна Spring
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2021
Лето Summer
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2021
Осень Autumn
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2021
Зима Winter
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2021
Рождество Christmas
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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