Catching Killers 2021, season 1

Catching Killers 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 28 minutes
В 1 сезоне сериала «Как поймать убийцу» главными героями становятся следователи, которые ведут громкие дела о серийных убийцах, маньяках и насильниках. Все они рассказывают о самых страшных аспектах своей работы и делятся подробностями расследований. Большинство преступлений происходит в 1990-е годы. Во Флориде появляется серийный убийца, который охотится за мужчинами. После операции под прикрытием детективы выходят на человека, которого они никак не ожидали увидеть в списке подозреваемых. А спустя несколько лет в полицию приходит письмо, которое заставляет усомниться в том, что за решеткой оказался настоящий преступник.

6.6
6.7 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Body Count: The Green River Killer
Season 1 Episode 1
4 November 2021
Manhunter: Aileen Wuornos
Season 1 Episode 2
4 November 2021
True Lies, Part 1: The Happy Face Killer
Season 1 Episode 3
4 November 2021
True Lies, Part 2: The Happy Face Killer
Season 1 Episode 4
4 November 2021
