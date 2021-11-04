В 1 сезоне сериала «Как поймать убийцу» главными героями становятся следователи, которые ведут громкие дела о серийных убийцах, маньяках и насильниках. Все они рассказывают о самых страшных аспектах своей работы и делятся подробностями расследований. Большинство преступлений происходит в 1990-е годы. Во Флориде появляется серийный убийца, который охотится за мужчинами. После операции под прикрытием детективы выходят на человека, которого они никак не ожидали увидеть в списке подозреваемых. А спустя несколько лет в полицию приходит письмо, которое заставляет усомниться в том, что за решеткой оказался настоящий преступник.