В 3-м сезоне сериала «Как поймать убийцу» продолжается исповедь команды американских детективов. Еще больше реальных дел об убийствах из опыта стражей порядка вновь оживают на экране. В то время как в Канзас-Сити объявляется давно притихший серийный маньяк, на улицах Финикса орудует невидимый стрелок с армейской винтовкой. В Торонто группа неизвестных объявляет охоту на гомосексуалистов, однако это расследование неожиданно выводит полицию не на гомофобов, а на каннибалов. Тем временем в нескольких штатах одновременно начинают пропадать не связанные между собой люди, а СМИ раздувают неуместный скандал.