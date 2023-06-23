Menu
Catching Killers 2021 - 2023, season 3

Catching Killers season 3 poster
Catching Killers 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 28 minutes
"Catching Killers" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Как поймать убийцу» продолжается исповедь команды американских детективов. Еще больше реальных дел об убийствах из опыта стражей порядка вновь оживают на экране. В то время как в Канзас-Сити объявляется давно притихший серийный маньяк, на улицах Финикса орудует невидимый стрелок с армейской винтовкой. В Торонто группа неизвестных объявляет охоту на гомосексуалистов, однако это расследование неожиданно выводит полицию не на гомофобов, а на каннибалов. Тем временем в нескольких штатах одновременно начинают пропадать не связанные между собой люди, а СМИ раздувают неуместный скандал. 

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Catching Killers List of episodes

End of the Line: The Railroad Killer
Season 3 Episode 1
23 June 2023
Night Terror: New York Zodiac Killer
Season 3 Episode 2
23 June 2023
Manhunt: The Olympic Park Bomber
Season 3 Episode 3
23 June 2023
Trained to Kill: The DC Sniper
Season 3 Episode 4
23 June 2023
