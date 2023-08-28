Во 2-м сезоне сериала «Детективы из Челси» к инспектору Максу Арнольду и его команде присоединяется сообразительная новая сотрудница – сержант Лейла Уолш из полиции Эксетера. Лейла быстро привыкает к уникальному стилю Макса, но время от времени закатывает глаза при виде его выходок. Вместе им предстоит расследовать самые опасные и запутанные дела в лондонском районе Челси. Несмотря на то что это очень обеспеченный и красивый квартал, населенный сливками общества, здесь постоянно происходит что-нибудь экстраординарное. Виновных необходимо привлечь к ответственности, несмотря на их деньги и статус.