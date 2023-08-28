Menu
The Chelsea Detective 2022, season 2

The Chelsea Detective season 2 poster
The Chelsea Detective 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"The Chelsea Detective" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Детективы из Челси» к инспектору Максу Арнольду и его команде присоединяется сообразительная новая сотрудница – сержант Лейла Уолш из полиции Эксетера. Лейла быстро привыкает к уникальному стилю Макса, но время от времени закатывает глаза при виде его выходок. Вместе им предстоит расследовать самые опасные и запутанные дела в лондонском районе Челси. Несмотря на то что это очень обеспеченный и красивый квартал, населенный сливками общества, здесь постоянно происходит что-нибудь экстраординарное. Виновных необходимо привлечь к ответственности, несмотря на их деньги и статус.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

The Chelsea Detective List of episodes

The Blue Room
Season 2 Episode 1
28 August 2023
Golden Years
Season 2 Episode 2
4 September 2023
The Reliable Witness
Season 2 Episode 3
11 September 2023
A Crime of Passion
Season 2 Episode 4
18 September 2023
