The Chelsea Detective 2022, season 3

The Chelsea Detective season 3 poster
The Chelsea Detective 18+
Original title Season 3
Season premiere 16 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

The Chelsea Detective List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Everyone Loves Chloe
Season 3 Episode 1
16 December 2024
Deadlock
Season 3 Episode 2
7 April 2025
Myths and Legends
Season 3 Episode 3
14 April 2025
For The Greater Good
Season 3 Episode 4
21 April 2025
