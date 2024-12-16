Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Chelsea Detective 2022, season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
The Chelsea Detective
Seasons
Season 3
The Chelsea Detective
18+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
16 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
4
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
11
votes
7.4
IMDb
The Chelsea Detective List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Everyone Loves Chloe
Season 3
Episode 1
16 December 2024
Deadlock
Season 3
Episode 2
7 April 2025
Myths and Legends
Season 3
Episode 3
14 April 2025
For The Greater Good
Season 3
Episode 4
21 April 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree