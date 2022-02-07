Menu
The Chelsea Detective 2022, season 1

The Chelsea Detective season 1 poster
The Chelsea Detective 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"The Chelsea Detective" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детективы из Челси» действие происходит в одном из фешенебельных районов британской столицы. В центре событий оказывается детектив-инспектор Макс Арнольд, который в тандеме со своей напарницей Прией Шамси расследует преступления в Челси. Постепенно главные герои открывают для себя мрачную сторону привилегированного лондонского района. Тем временем жизнь самого Арнольда в разваливающемся плавучем доме резко контрастирует с тем богатством, которым окружены его подозреваемые. Однако следователь по-прежнему надеется, что сможет вернуться в квартиру, где когда-то жил со своей экс-супругой Астрид.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

The Chelsea Detective List of episodes

The Wages of Sin
Season 1 Episode 1
7 February 2022
Mrs. Romano
Season 1 Episode 2
14 February 2022
The Gentle Giant
Season 1 Episode 3
21 February 2022
A Chelsea Education
Season 1 Episode 4
28 February 2022
