В 1 сезоне сериала «Детективы из Челси» действие происходит в одном из фешенебельных районов британской столицы. В центре событий оказывается детектив-инспектор Макс Арнольд, который в тандеме со своей напарницей Прией Шамси расследует преступления в Челси. Постепенно главные герои открывают для себя мрачную сторону привилегированного лондонского района. Тем временем жизнь самого Арнольда в разваливающемся плавучем доме резко контрастирует с тем богатством, которым окружены его подозреваемые. Однако следователь по-прежнему надеется, что сможет вернуться в квартиру, где когда-то жил со своей экс-супругой Астрид.